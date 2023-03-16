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每天3.6萬噸水送高雄 屏民代不滿

聯合報／ 記者劉星君陳弘逸徐白櫻／連線報導

南部旱象嚴峻，南區水資源局在高屏溪沿岸增鑿50口井，每日增加13.2萬噸水源，還將屏東科技產業園區內既有11口井水源，經7.6公里管路送高雄，此舉引來屏東不滿。高雄市長陳其邁說，甲仙溪去年越域引水到南化水庫有1億噸自來水，南高屏是共同生活圈，有互助機制與默契。

南水局表示，經調查屏東科技產業園區位置屬地下水快速回補區域，水源豐沛，園區內11口既有地下水井達150公尺，與一般民用淺井分屬不同含水層，不影響民生用水，該管線3月初開始施作，4月底完工後，預計每天送水3.6萬噸。南水局允諾會隨時監測地下水位，將資訊與屏東縣政府分享，確保屏東地區用水不受影響，旱象解除就停止使用。

屏東市前進里長王泰益質疑，要用屏東的水竟未知會地方，一天抽走3.6萬噸水，相當於屏東市一天用水的一半。縣議員陳揚批，不是不願幫忙高雄，相關程序要對地方說清楚，提出科學證據，證明屏東市水情無虞。屏東市民代表傅建雄憂心，「一旦連屏東都缺水，那誰來幫忙屏東？」

屏東縣長周春米說，南水局從屏東取水是透過行政院協調，這些井在屏東科技產業園區內，是之前就做的井，不影響屏東民生、農田用水，她會確保屏東農田、工業與民生用水供應無虞。

陳其邁說，屏東、高雄及台南是一家，對協助高雄的人心存感謝，本周五下午南方治理平台首長會議在高雄舉行，當天將與台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米商討水情合作方案。

缺水影響層面大，高雄那瑪夏螢火蟲因雨水少、山區溫度低，導致螢火蟲生長緩慢，原定18日登場的賞螢活動延後一周。高雄桃源、甲仙及六龜等地青梅因缺水果實長不大，進入產季卻無果可採，梅農望果樹發愁，農業局表示，下周將安排會勘，市議員高忠德也為農民發聲，爭取天然災害救助。

地下水

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