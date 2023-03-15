茄萣特色遊戲場啟用 陳其邁：將破百座特色共融公園

融合在地海洋漁村特色的高雄「茄萣特色遊戲場」今天正式啟用；市長陳其邁出席啟用典禮談到，高雄每座特色公園在興建過程中，都以地方特色來設計，且為平衡城鄉差距，市府的標準都一樣，還說從他上任至今已完成30座特色共融公園，今年6月會增加到34座，未來預計超過百座。

工務局指出，茄萣特色遊戲場位在茄萣運動公園內，面積占0.22公頃，經費1500萬元，並以海洋漁村特色以「小小漁夫探險趣」主題，結合攀爬、滑梯等遊具，還畫分坡道遊戲、航海冒險、體健運動及擺盪鞦韆4區，遊具主題則以捕漁船座主題設施。

陳其邁出席啟用記者會時說，高雄每座特色公園在興建過程中，都以地方特色來設計，且為平衡城鄉差距，市府的標準都一樣，又如農十六公園、小港森林公園的兒童遊戲場則屬較旗艦型的特色公園，現在已成打卡熱點。

談到特色共融公園，陳其邁指出，從上任至今已完工30座特色共融公園，今年6月會增加到34座，未來預計超過百座，同時也相信茄萣運動公園及兒童遊戲場，讓更多人感受地方特色，帶來不一樣的體驗。