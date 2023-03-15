澎湖春季淨灘 雙心石滬海岸線清出300公斤廢棄物
澎湖春季淨灘活動，今天在七美「雙心石滬」景點進行淨灘，短短1公里海岸線共清理出約300公斤的海漂廢棄物，讓石滬海岸線景觀恢復乾淨，在觀光季來臨迎接各地的遊客。
澎湖七美鄉長呂啟俊表示，七美島最著名的「雙心石滬」，是每一名遊客到七美旅遊必至的景點之一，石滬周邊的海岸線，經過東北季風吹襲，海潮帶來大量的海漂廢棄物堆積在海岸線上，影響到即將開始的觀光旅遊季。
澎湖七美今年首場淨灘活動，選在雙心石滬周邊的海岸線，呂啟俊親率公所團隊與社區民眾50人，一起在雙心石滬海岸線周邊淨灘，讓石滬恢復昔日的潔淨。
澎湖七美公所表示，今天在七美雙心石滬周邊短短1公里內的海岸線，共清理出近300公斤的寶特瓶、鐵、鋁罐、廢棄漁網、漂流竹木和一般垃圾等等，其中以寶特瓶有150公斤最多。
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