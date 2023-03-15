陸禁台白帶魚今突圍首櫃赴日本 陳其邁還特別撂日文

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
海洋局指出，白帶魚是台灣沿近海主要漁獲，近3年平均產量約1.6萬公噸，產值約13餘億元。記者陳弘逸／攝影
海洋局指出，白帶魚是台灣沿近海主要漁獲，近3年平均產量約1.6萬公噸，產值約13餘億元。記者陳弘逸／攝影

白帶魚去年被列禁台輸陸的水產之一，為增加通路經政府祭出外銷獎勵等措施，加上農委會赴日洽商，取得日本超市及電商通路合作訂單；今興達港區漁會舉辦出口日本封櫃記者會，共7公噸白帶魚出口日本。高雄市長陳其邁出席活動，還特地撂日文說，「閃閃發光的白帶魚一級棒好吃」。

海洋局指出，白帶魚是台灣沿近海主要漁獲，近3年平均產量約1.6萬公噸，產值約13餘億元，作業漁法以一支釣、雜魚延繩釣、拖網等為主，主要產季為每年9月至隔年3月，是常見家庭用魚，外銷大陸約占9成。

去年白帶魚遭禁輸陸的水產之一，政府透過「海外拓銷獎勵」及「海外廣宣與拓銷活動」等外銷措施，並由農委會副主委陳添壽赴日洽商，進而取得日本超市及電商通路合作訂單。

今天興達港區漁會舉辦出口日本封櫃記者會；興達港區漁會總幹事郭展豪說，過年前得知這筆訂單消息，對漁民而言是一場及時雨，也趕在產季尾聲，積極向漁民收取漁獲，加上冷鏈技術提升，才趕上這次機會。

興達港區漁會也表示，漁會前年獲漁業署補助建設冷鏈水產加工廠，陸續取得HACCP及ISO22000等認驗證，這次外銷白帶魚產品，以小包裝易料理搶攻日本家庭消費，冷鏈功不可沒，也開創台灣漁產多元發展可能性，並滿足不同通路需求。

陳其邁受訪時說，今天特別出席活動，是為了要推銷，高雄最好的白帶魚，每年包括茄萣漁會，約有900噸左右，去年6月大陸禁止石斑及白帶魚等漁產，高雄市漁會就加緊補助約900萬，立委邱志偉也爭取360萬漁業署補助，就是希望能分散並擴大海外市場。

陳其邁表示，這次在東京食品展有相關的水產，外銷訂單約有1億新台幣左右，這次白帶魚也藉打開超商及電商通路市場，直銷到日本民眾的家中。

漁業署表示，近年獲行政院及農委會支持，輔導漁民團體建置漁業的冷鏈物流系統，已逐步獲得成果，不僅有助提高及確保漁產品品質與安全，更能提升國際競爭力。

高雄市政府與農委會、漁業署與業者多方合力下，今天在興達港區漁會封櫃出口7公噸白帶魚到日本。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府與農委會、漁業署與業者多方合力下，今天在興達港區漁會封櫃出口7公噸白帶魚到日本。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府與農委會、漁業署與業者多方合力下，今天在興達港區漁會封櫃出口7公噸白帶魚到日本。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府與農委會、漁業署與業者多方合力下，今天在興達港區漁會封櫃出口7公噸白帶魚到日本。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府與農委會、漁業署與業者多方合力下，今天在興達港區漁會封櫃出口7公噸白帶魚到日本。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府與農委會、漁業署與業者多方合力下，今天在興達港區漁會封櫃出口7公噸白帶魚到日本。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府與農委會、漁業署與業者多方合力下，今天在興達港區漁會封櫃出口7公噸白帶魚到日本。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府與農委會、漁業署與業者多方合力下，今天在興達港區漁會封櫃出口7公噸白帶魚到日本。記者陳弘逸／攝影

電商 日本 興達港 漁民 陳其邁

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