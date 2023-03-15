陳福海拜會行政院及內政部營建署 向中央爭取預算支持

金門縣長陳福海日前率縣府團隊親赴行政院拜會政務委員張景森與內政部營建署長吳欣修等人，就地區重大道路、太湖湖畔綠蔭遊憩、太武山風貌優化完善等重要議題向有關部會簡報座談，爭取中央預算支持與協助，對於陳福海所提的重大建設優化改善方案，張景森表示肯定與支持，並建議在建設過程中應導入更多金門意象的設計來豐富金門觀光立縣的元素。

陳福海說明縣府工務處團隊規劃以「太湖湖畔綠蔭遊憩升級計畫」為發想，串接周邊景點及遊憩升級，採整體空間規劃的思維分區分期來建構，希望中央能來支持，並挹注計畫所需預算。

在道路建設方面，陳福海也針對1-1計畫道路串連水頭至尚義機場道路運輸廊道之重大建設做說明，強調金門小三通經過3年的停航重啟專案復航後，未來小三通載運量將逐步回復，因此，縣府也積極繼1-1計畫道路（金豐路）完成後，規劃將1-1延伸路段從西海路開通至環島南路一段官裡聚落路口，除可疏解現行城區之車流，也增進海陸空運輸連結性及功能性，希望中央經費能給予全額補助。

另外，針對知名景點太武山，陳福海也表示，太武山山頂的海印寺是地區民眾信仰重心，不過近年迭有民眾與團體建議改善海印寺建築軸線現況及建築物配置規劃，但事涉金門國家公園管理處管轄與法令規定，希望中央能統合溝通協調，藉以突破法令限制，完善文化底蘊與建設發展共好的願景。

張景森聽完總結回應，對縣府提出的太湖湖畔綠蔭遊憩升級與1-1道路延伸計畫予以肯定與支持，提醒地區道路建設過程中針對重要路口節點的意象營造可多加著墨，也建議大小太湖評估開放水域活動的可行性，增加整體計畫的豐富性，有關海印寺周邊風貌規畫，希望能朝向與周邊景區串接以整體片區概念規劃。