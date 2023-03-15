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高雄軟實力發光 DigiWave、鹽一市場奪美繆思獎

中央社／ 高雄15日電

高雄經發局表示，高雄文化科技與設計軟實力在國際發光，高雄年度科技藝術慶典DigiWave獲得美國繆思創意大獎，創下連2年摘金紀錄，鹽埕第一公有市場也獲繆思設計大獎銀獎。

經發局表示，2021年DigiWave主題展覽是電玩，當時獲得美國繆思創意大獎（MUSE Creative Awards）沉浸式體驗展覽類最高等級鉑金獎（PlatinumWinner）。今年再度以「You Matter. We Matter.」主題，蟬聯同獎項，創下連續奪金紀錄。

經發局今天發布新聞稿指出，鹽埕第一公有市場也獲繆思設計大獎（MUSE Design Awards）室內設計類銀獎（Silver Winner），高雄文化科技與設計軟實力再度在國際發光。

經發局表示，2022 DigiWave是由台灣產學策進會攜手國際策展人王舒音，以及智崴資訊、夢想動畫、行也、修雷、馥谷餘、合劑數位等業者，透過展場內個人化即時演算技術，蒐集五官反應轉化打造出的雙向互動科幻展覽。去年在台灣設計展設計中島展出期間，吸引超過33萬人次觀展。

數位發展部數位產業署長呂正華表示，數位科技將帶動高雄不同的產業發展面貌與價值，高雄有全國5G文化科技最佳應用場域，近年積極推動數位科技產業。DigiWave運用最新5G文化技術，透過展覽呈現融合聲光與即時互動的科技藝術。

經發局長廖泰翔則指出，DigiWave透過反思科技對感官帶來的影響，導入AI科技演算體驗者的人格特質，打造出充滿驚奇、變化無窮的科幻藝術互動展演。今年再度奪金是對高雄產業科技能量與城市美學運動的重要肯定。

鹽埕第一公有市場獲室內設計類銀獎，經發局表示，市場已有逾70年歷史，市府拆除加蓋天花板，還原最初市場的特色山形木構屋頂，加強照明、空氣循環和動線，讓市場展現老屋氣質，也是高雄首座「青銀共市」市場。

老屋

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