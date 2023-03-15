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BLACKPINK台灣開唱只在高雄！ 夜駁二派對祭出韓味美食

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「夜駁二派對」邀民眾同享歡樂。圖／高雄市文化局提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「夜駁二派對」邀民眾同享歡樂。圖／高雄市文化局提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

韓國人氣女團「BLACKPINK」世界巡迴演唱會，周末18、19日在高雄登場，由於在台灣只選定於高雄開唱，預期吸引大批歌迷前來朝聖。高雄市文化局規畫舉辦「夜駁二派對」，順勢推出期間限定的韓流版本，憑演唱會門票就可以免費兌換韓式泡菜烤肉串及燒酒特調，不只要讓歌迷們玩得盡興，還要讓來自各地朝聖的粉絲感受高雄的熱情。

高雄市文化局長王文翠表示，「夜駁二派對」現場熱鬧歡騰，本周搭上人氣韓團世界巡演台灣站只在高雄舉辦，特別準備韓式泡菜烤肉串及燒酒特調，在高雄港邊款待來自各地的歌迷朋友，只要有今年2至4月新好男孩、西城男孩、安溥、BLACKPINK、五月天、張惠妹、大港開唱的演唱會門票，都可以至「夜駁二派對」服務台免費兌換餐酒券一張，未來還有8場活動，歡迎大家到駁二感受港都的夜間魅力。

「夜駁二派對」活動時間為周末18、19日，晚上8點至隔日凌晨2點，精選餐飲品牌及人氣餐車已準備好大展身手，帶著拿手餐點共襄盛舉。餐飲品牌「時柒宮芬串燒」、「慶祝燒烤」、「串大爺」、「耶魯小鎮」，準備了期間限定的韓式泡菜烤肉串、各式燒烤，以及多款經典肉類美食。來自高雄的氣氛助攻手「Mojito莫希朵」及深耕屏東十多年的「最遊釀酒坊」，將帶來創意的燒酒特調及生啤酒。

文化局表示，除了大啖宵夜美食，活動現場也有「夜間加乘」音樂演出，將邀請DJ Lighley、Swallow、Cookie帶來各式風格音樂，歡迎歌迷及市民朋友，在演唱會後前往駁二體驗熱情的宵夜場。更多「夜駁二派對」相關活動可上加食延暢活動官網https://www.khafterparty.com/、駁二藝術特區官網https://pier2.org/、高雄流行音樂中心官網https://kpmc.com.tw/查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

憑指定演唱會門票，可免費兌換「夜駁二派對」餐酒券一張。圖／高雄市文化局提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
憑指定演唱會門票，可免費兌換「夜駁二派對」餐酒券一張。圖／高雄市文化局提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

駁二 演唱會 BLACKPINK 高雄市

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