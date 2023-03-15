高雄7噸白帶魚外銷日本 上架超市、電商等通路

高雄市興達港區漁會今天出口7噸白帶魚至日本，產品小包裝易料理方式，搶攻日本家庭消費市場。高雄市長陳其邁說，這次在東京食品展也大有斬獲，水產訂單約有1億元。

興達港區漁會今天舉辦日本封櫃記者會，媒體聯訪時陳其邁先秀了一段日文說，「閃閃發光的白帶魚一級棒！」高雄每年有約900噸白帶魚，白帶魚也是台灣民眾餐桌常見料理。希望藉由打開日本超市、電商通路，直銷到日本民眾家中。

陳其邁也說，去年6月中國禁止台灣白帶魚、午仔魚、石斑後，高雄市漁會加緊補助，茄萣漁會約有新台幣900萬補助，加上立委邱志偉爭取中央補助3600萬元，加快分散、擴大海外市場。

興達區漁會總幹事郭展豪表示，繼石斑魚之後，白帶魚也成功外銷日本。近年獲行政院及農委會支持輔導漁民團體建置漁業冷鏈物流系統，已逐步獲成果，有助提高及確保產品品質和安全，更能提升國際競爭力，將台灣優質水產品行銷國際。

漁業署表示，白帶魚是台灣沿近海主要漁獲，近3年平均產量約1.6萬公噸、產值約新台幣13餘億元。主要產季是每年9月到隔年3月，外銷約9成到中國。去年6月起中國陸續對台灣實施水產品輸入禁令，政府隨即提出「海外拓銷獎勵」、「海外廣宣與拓銷活動」等措施，輔導業者拓展國際市場。