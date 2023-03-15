高雄借水引起屏東反彈 陳其邁：南部縣市都是一家

南部水情嚴峻，高雄市長陳其邁上午出席記者會再度被問及水情問題，以及引水引發屏東不滿，陳說，台南水情比高雄吃緊，假如有餘量，就次彼此聯合，互相幫忙調度，就如同垃圾問題，是一樣的道理。

媒體問及，從屏東引水有團體反對，陳其邁受訪時說，高雄從自來水、甲仙溪越域引水到南化水庫，去年約有1億多噸左右的水，區域間對於台南面臨比高雄更吃緊的水情，假如有餘量，就次彼此聯合，互相幫忙調度，就如同垃圾問題，南部幾個縣市，也是一樣的道理。

「面對挑戰，高雄也必須做好準備」陳其邁說，盡量能多開發的水資源包括鑿井；其中，興達緊急海水淡化機組大概就有1.5萬噸的水，原定4月底完成，希望能加快，讓水資源可以互相幫忙。

陳還說，非常感謝屏東，其實無論屏東、高雄或台南都是一家，也是共同生活圈，對於協助任何人都表達感謝，包括中央水利署大力的調度，還有這幾年水資源的開發，包括伏流水、再生水廠等，這幾年中央也讓高雄再增加兩座的再生水廠，水井。