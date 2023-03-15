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高雄借水引起屏東反彈 陳其邁：南部縣市都是一家
南部水情嚴峻，高雄市長陳其邁上午出席記者會再度被問及水情問題，以及引水引發屏東不滿，陳說，台南水情比高雄吃緊，假如有餘量，就次彼此聯合，互相幫忙調度，就如同垃圾問題，是一樣的道理。
媒體問及，從屏東引水有團體反對，陳其邁受訪時說，高雄從自來水、甲仙溪越域引水到南化水庫，去年約有1億多噸左右的水，區域間對於台南面臨比高雄更吃緊的水情，假如有餘量，就次彼此聯合，互相幫忙調度，就如同垃圾問題，南部幾個縣市，也是一樣的道理。
「面對挑戰，高雄也必須做好準備」陳其邁說，盡量能多開發的水資源包括鑿井；其中，興達緊急海水淡化機組大概就有1.5萬噸的水，原定4月底完成，希望能加快，讓水資源可以互相幫忙。
陳還說，非常感謝屏東，其實無論屏東、高雄或台南都是一家，也是共同生活圈，對於協助任何人都表達感謝，包括中央水利署大力的調度，還有這幾年水資源的開發，包括伏流水、再生水廠等，這幾年中央也讓高雄再增加兩座的再生水廠，水井。
陳強調，伏流水目前大概有80萬噸的水，這個都是多元配套水資源開發，不然以過去大旱，像今天川流量高屏溪是5.8cms，其實已進入紅燈的分區供水，或減量供水，所以這個也是這幾年在水資源多元開發的部分有達到一定效果的結果。
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