快訊

曾經風靡的「模擬城市」遊戲：人人都想當市長的都市擴張夢？

海軍接連掉槍 邱國正震怒：會辦很多人 「掉腦袋」沒有話講

星宇航空2月股價如坐雲霄飛車 高階主管賣出329張「公司不會干涉」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄借水引起屏東反彈 陳其邁：南部縣市都是一家

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午出席茄萣區白帶魚外銷日本封櫃記者會。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席茄萣區白帶魚外銷日本封櫃記者會。記者陳弘逸／攝影

南部水情嚴峻，高雄市長陳其邁上午出席記者會再度被問及水情問題，以及引水引發屏東不滿，陳說，台南水情比高雄吃緊，假如有餘量，就次彼此聯合，互相幫忙調度，就如同垃圾問題，是一樣的道理。

媒體問及，從屏東引水有團體反對，陳其邁受訪時說，高雄從自來水、甲仙溪越域引水到南化水庫，去年約有1億多噸左右的水，區域間對於台南面臨比高雄更吃緊的水情，假如有餘量，就次彼此聯合，互相幫忙調度，就如同垃圾問題，南部幾個縣市，也是一樣的道理。

「面對挑戰，高雄也必須做好準備」陳其邁說，盡量能多開發的水資源包括鑿井；其中，興達緊急海水淡化機組大概就有1.5萬噸的水，原定4月底完成，希望能加快，讓水資源可以互相幫忙。

陳還說，非常感謝屏東，其實無論屏東、高雄或台南都是一家，也是共同生活圈，對於協助任何人都表達感謝，包括中央水利署大力的調度，還有這幾年水資源的開發，包括伏流水、再生水廠等，這幾年中央也讓高雄再增加兩座的再生水廠，水井。

陳強調，伏流水目前大概有80萬噸的水，這個都是多元配套水資源開發，不然以過去大旱，像今天川流量高屏溪是5.8cms，其實已進入紅燈的分區供水，或減量供水，所以這個也是這幾年在水資源多元開發的部分有達到一定效果的結果。

高雄市長陳其邁今天上午出席茄萣區白帶魚外銷日本封櫃記者會。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席茄萣區白帶魚外銷日本封櫃記者會。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席茄萣區白帶魚外銷日本封櫃記者會。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席茄萣區白帶魚外銷日本封櫃記者會。記者陳弘逸／攝影

水資源 屏東 陳其邁

延伸閱讀

台中質疑交通月票中央不公 陳其邁：縣市有各自的做法

高雄廠商載水引關注 加工區管理處：園區供水正常

網敲碗跟高虹安PK歌聲 陳其邁妙回「硬要唱有反效果」

業者鳳山推儲能場引反彈 陳其邁：安全是最重要考量

相關新聞

不只唐吉訶德來高雄 無印良品11月在大立百貨設旗艦店

日本唐吉訶德DON DON DONKI預計今年第4季進駐高雄大立百貨，同樣來自日本的連鎖日用品品牌MUJI無印良品昨日派...

高雄借水引起屏東反彈 陳其邁：南部縣市都是一家

南部水情嚴峻，高雄市長陳其邁上午出席記者會再度被問及水情問題，以及引水引發屏東不滿，陳說，台南水情比高雄吃緊，假如有餘量...

DigiWave再度奪下美國謬思設計創意鉑金獎

美國謬思設計大獎（MUSE Design Awards）評選結果公布，高市經發局指出，2022年DigiWave（數位科...

屏鵝公路「木棉大道」美景升級 天際線清空、摘除花苞更美更親人

屏鵝公路「種樹百里2.0」景觀優化去年底完工，枋寮段3.5公里長的「木棉大道」，曾因木棉花瓣掉落地，漿汁可能導致機車打滑...

高雄輕軌「撞」況多！近半年「事故」議題討論破1.3萬筆 不裝柵欄的原因是？

高雄輕軌事故頻傳，2023年初至今（3月13日）已累積3次交通事故。針對3月1日最新的車禍事故，一名七旬老翁因騎乘單車擦撞行進中的高雄輕軌輕微擦傷，高雄捷運公司指出，初判肇事原因為單車騎士未注意行人穿越道警示燈，而過往事故肇事責任經警方查證，100%均屬違規汽機車。對於外界建議評估設柵欄，讓車輛能明確停等輕軌通過，降低事故發生率。

酸盧秀燕「誤解」通勤案 藍營嗆王國材改口「辯解」

「行政院促進公共運輸使用方案」提出三年200億元交通月票補助北中南三個生活圈方案，引發高雄、台中誰最優的論戰。台中市交通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦