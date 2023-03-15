茄萣漁村特色遊戲場啟用 高市4年拚蓋逾百座特色公園

位於高雄市茄萣運動公園的「茄萣特色遊戲場」今天正式開放，高雄市長陳其邁表示，目標未來4年將建設逾百座特色公園，讓民眾有更多更好的社區活動空間。

茄萣運動公園「茄萣特色遊戲場」今天啟用，陳其邁出席啟用儀式時表示，希望其他區域的小朋友也能來遊玩體驗，這是有茄萣區地方特色的公園，小朋友也可藉由不同的公園主題、特色，了解到高雄在地之美。

陳其邁指出，市府致力建設共融式特色公園，目前為止約有30座，到6月底會有34座，目標未來4年將建設超過100座特色公園；希望讓大、小朋友有更多更好社區活動空間，幫助長輩更健康，小朋友也不要每天緊盯電腦或手機。

高雄市政府工務局表示，茄萣運動公園從去年8月底起由養工處進行特色遊戲場工程，並於今年3月完成；設計階段透過多場次公民參與活動，以茄萣區臨海特色「小小漁夫探險趣」作為概念主軸，將海洋意象及地方產業文化融入。

如將捕魚漁船、漁網等元素融入遊具及鋪面設計，並設置捕魚船主遊具、共融鞦韆區、坡道遊戲區、梅花樁平衡木地景遊戲區及成人體健區等遊憩設施，讓孩童在遊玩時能增進對成長環境的認同與重視，大人也可滿足體健及社交需求。

工務局養工處說明，未來市府要在全高雄打造「區區有特色、處處是共融」的公園遊戲場，今天完成啟用的茄萣運動公園遊戲場就是具有在地海洋漁村特色的兒童遊戲場，也豐富了茄萣地區的生活機能。