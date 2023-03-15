DigiWave再度奪下美國謬思設計創意鉑金獎

美國謬思設計大獎（MUSE Design Awards）評選結果公布，高市經發局指出，2022年DigiWave（數位科技藝術展）及鹽埕第一公有市場獲得評審青睞，DigiWave獲得最高等級鉑金獎，創下連續兩年摘金紀錄，第一公有市場則是獲得室內設計類銀獎。

2021年DigiWave以電玩為主題參加美國謬思設計大獎，獲得沉浸式體驗展覽類最高等級鉑金獎，今年DigiWave再度以「You Matter. We Matter.」為展覽核心理念，同樣獲得這個獎項的最高獎肯定。

經發局指出， DigiWave是南台灣最大的科技設計盛典，去年在台灣設計展設計中島展出，共吸引超過33萬人次觀展，此展由臺灣產學策進會攜手國際策展人王舒音及智崴資訊、夢想動畫、行也、修雷、馥谷餘、合劑數位等多家業者合作，展場內呈現個人化即時演算技術，可蒐集五官反應並轉化為動能，透過雙向互動科幻展覽，強調觀展人選擇自由，顛覆未來結局。

經發局長廖泰翔說，2022年DigiWave反思科技對感官帶來的影響，導入AI科技演算體驗者的人格特質，打造出充滿驚奇、變化無窮的科幻藝術互動展演，這次再度拿下世界創意大獎，肯定高雄產業科技能量及城市美學運動。