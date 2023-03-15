DigiWave再度奪下美國謬思設計創意鉑金獎
美國謬思設計大獎（MUSE Design Awards）評選結果公布，高市經發局指出，2022年DigiWave（數位科技藝術展）及鹽埕第一公有市場獲得評審青睞，DigiWave獲得最高等級鉑金獎，創下連續兩年摘金紀錄，第一公有市場則是獲得室內設計類銀獎。
2021年DigiWave以電玩為主題參加美國謬思設計大獎，獲得沉浸式體驗展覽類最高等級鉑金獎，今年DigiWave再度以「You Matter. We Matter.」為展覽核心理念，同樣獲得這個獎項的最高獎肯定。
經發局指出， DigiWave是南台灣最大的科技設計盛典，去年在台灣設計展設計中島展出，共吸引超過33萬人次觀展，此展由臺灣產學策進會攜手國際策展人王舒音及智崴資訊、夢想動畫、行也、修雷、馥谷餘、合劑數位等多家業者合作，展場內呈現個人化即時演算技術，可蒐集五官反應並轉化為動能，透過雙向互動科幻展覽，強調觀展人選擇自由，顛覆未來結局。
經發局長廖泰翔說，2022年DigiWave反思科技對感官帶來的影響，導入AI科技演算體驗者的人格特質，打造出充滿驚奇、變化無窮的科幻藝術互動展演，這次再度拿下世界創意大獎，肯定高雄產業科技能量及城市美學運動。
此外，超過70年歷史的鹽埕第一公有市場去年改裝完工，設計團隊以「打開」作為改造關鍵詞，山形木構屋頂讓市場散發優美的老屋氣質，引入青年攤商營造青銀共市場域也深獲肯定，最後獲得謬思設計大賽室內設計類銀獎（Silver Winner），讓國際看見高雄文化科技與設計軟實力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言