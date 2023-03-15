屏鵝公路「木棉大道」美景升級 天際線清空、摘除花苞更美更親人
屏鵝公路「種樹百里2.0」景觀優化去年底完工，枋寮段3.5公里長的「木棉大道」，曾因木棉花瓣掉落地，漿汁可能導致機車打滑外，棉絮也會誘發過敏惹人厭，地方人氣得要求移除，公路養護單位後來找到「兩全其美」方法得以保留；木棉最近進入開花期，在天際線清空後，嫣紅似火的美景更美了，用路人常不經意放慢速度多看幾眼，摘除花苞和果實作業也將同步展開。
初春進入春暖花開時節，台1線枋寮水底寮至佳冬戰備道的「木棉大道」，是30多年前「種樹百里1.0」工程，挺過多次颱風至今仍綠意盎然，每到3至4月繁花盛開期間，橘紅色美景美不勝收，有遊客形容是「春天最美麗的省道風景」，卻也好奇全長百里長的屏鵝公路，怎麼只有這麼一段「木棉大道」。
「木棉花又被稱『麻煩花』，春天花季時讓養護單位很頭痛，漸不被用來當行道路！」公路總局第3區養護工程處潮州工務段說，木棉開花時，除了花瓣掉落，漿汁可能導致機車、自行車發生打滑意外外，果實裂開後四處飄散的棉絮，還會誘發人類過敏，影響駕駛人視線；枋寮段「木棉大道」附近的玉光村民視為夢魘，曾要求公路局全部移除。
潮州工務段說，木棉開花後會結成橢圓形碩果，果實裂開後，裡面的卵圓形種子連同由果皮內壁細胞延伸而成的白色棉絮，就會隨風四散，輕盈特質可飄浮數百公尺遠，住下風處內住戶，都會成為棉絮受害者，期間長達半個月至一個月，清理輕飄飄的棉絮，更是難以處理的棘手問題，樹木專家前年建議從源頭開始管理，就可阻斷後續的惱人問題。
「木棉大道」本月進入開花季，潮州工務段人工摘除花苞、果實和路面清理作業也同步展開，以避免大量落花造成地滑，影響行車安全，並降低後續結果，引發爆果棉絮致二次危險，讓用路人在花季期間開心賞花，花季後能有安全無害的行車和生活環境。
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