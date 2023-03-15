酸盧秀燕「誤解」通勤案 藍營嗆王國材改口「辯解」

「行政院促進公共運輸使用方案」提出三年200億元交通月票補助北中南三個生活圈方案，引發高雄、台中誰最優的論戰。台中市交通局長葉昭甫今表示，台中與高雄第一時間提出的都市內補助方案，的確都不包括台鐵。交通部昨發新聞稿指都市區內或跨城區都補助台鐵票價，市府會盡快因應，提出對台中市民最優的方案，至於經費仍需評估。

高雄市府宣布每月399包含台鐵，台中市最早提299方案但不含台鐵，台中市長盧秀燕表示，明天參加行政院會將爭取台鐵納入市境內月票補助方案。

不料交通部長王國材說「盧市長可能是誤解，台鐵區內或是跨區的補助額度，中央都是補助九成。」民進黨民代火力全開，批「高雄能，為何台中不能？」 國民黨台中市議員質疑交通部3月8日公布的草案原則根本沒說清楚，如果有改變，對藍綠執政縣市應一視同仁，不要中途改遊戲規則還「辯解」。

市議員羅廷瑋、黃健豪及台中市西南屯立委擬參選人廖偉翔三人今聯合聲援，希望交通部可以聽取中部民眾的心聲，將台中市境內的台鐵路線視為市區公共運輸的一環，並比照高雄補助九成，造福通勤族。

議員羅廷瑋說，就像孩子考試一樣，說好的計分方式突然改變，只會讓民眾權益受損，他質疑交通部長王國材說是盧秀燕「誤解」方案，但高雄一開始399方案也未納入台鐵？議會開議時才宣布399可納入台鐵，是不是高雄一開始也「誤解」交通部的遊戲規則。

議員黃健豪說，交通部3月8日提出的方案裡面，分為「市區公共運輸」和「跨城際城市運輸」兩部分，其中市區明白寫出僅捷運、市區公車、公共自行車，交通部可補助直轄市一半；台鐵則歸類在跨城際運輸，由交通部補助九成。交通部既說台鐵可視為市區公共運輸且補助九成，那對通勤族是一大福音，台中市盡快規劃相關月票方案，希望交通部對經費問題應發正式公文說清楚，不是各自表述。