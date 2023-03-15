林欽榮稽查高雄高工立體停車場工程 將設52綠能停車樁
高雄市副市長林欽榮15日率局處到高雄高工附設立體停車場工地展開工安聯合稽查，該停車場可停放470輛小型車及171輛機車，其中電動車停車樁就多達52座，預計年底配合輕軌C28、C29站通車同時營運，未來更吸納捷運黃線Y8站轉乘需求。
林欽榮表示，立體停車場完工後，對於商圈發展、輕軌C28及未來捷運黃線Y8轉乘有很大幫助。今率市府相關局處人員到雄工附設立體停車場稽查，目前施工進度已達35.79%，超前2%，他要求立體停車場工程務必年底如期完工。
林欽榮說，該停車場設置智慧停車辨識系統與電動車充電樁，是新一代停車場，現規畫52個電動車位，希望未來營運委外時能夠再擴增，交通局將努力爭取中央前瞻計畫，讓470部車位都成為電動車位。
交通局副局長黃榮輝說，大順路施工後，取消3百多個停車格，該立體停車場除了補回停車位，考量未來輕軌及捷運通車後吸引人次，可停放470輛小型車及171輛機車，改善當地停車供給不足問題，為輕軌及未來捷運黃線提供轉乘停車空間。該停車場導入環保綠建築，並設置智慧化停車管理服務系統，其中更設置52處電動車停車樁，在國內停車場中，是首度有這麼大規模的綠能停車設施。
負責立體停車場規畫設計的建築師趙建銘表示，立體停車場位於大順路與大豐路基地，外牆導風板以晶片意象作為智慧建築象徵，搭配周邊植栽，可快速對流稀釋汽機車廢氣；因應缺工狀況，該工地也是全國首創在一樓導入機械手臂進行噴漆，完工後會舉辦相關論壇，發表機械手臂功率、價格與傳統工法的差別。
此外，高市府一年半前，針對建築工地加強工安方針，平均一年抽查100到120處工地，並不定期講習加強工地人員訓練，提醒施工廠商自律，注意工地墜落、倒塌崩塌、感電風險，並應落實上工前酒測，禁止在工地販賣酒精性飲品。市府每周進行工地稽查，違規者立即通知改善，必要時勒令停工開罰，追究相關責任；此外，工地販賣酒精性飲料如涉及違反藥事法，將處以3萬至200萬元罰鍰。
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