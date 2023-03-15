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林欽榮稽查高雄高工立體停車場工程 將設52綠能停車樁

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
交通局副局長黃榮輝。記者蔡容喬／攝影
交通局副局長黃榮輝。記者蔡容喬／攝影

高雄市副市長林欽榮15日率局處到高雄高工附設立體停車場工地展開工安聯合稽查，該停車場可停放470輛小型車及171輛機車，其中電動車停車樁就多達52座，預計年底配合輕軌C28、C29站通車同時營運，未來更吸納捷運黃線Y8站轉乘需求。

林欽榮表示，立體停車場完工後，對於商圈發展、輕軌C28及未來捷運黃線Y8轉乘有很大幫助。今率市府相關局處人員到雄工附設立體停車場稽查，目前施工進度已達35.79%，超前2%，他要求立體停車場工程務必年底如期完工。

林欽榮說，該停車場設置智慧停車辨識系統與電動車充電樁，是新一代停車場，現規畫52個電動車位，希望未來營運委外時能夠再擴增，交通局將努力爭取中央前瞻計畫，讓470部車位都成為電動車位。

交通局副局長黃榮輝說，大順路施工後，取消3百多個停車格，該立體停車場除了補回停車位，考量未來輕軌及捷運通車後吸引人次，可停放470輛小型車及171輛機車，改善當地停車供給不足問題，為輕軌及未來捷運黃線提供轉乘停車空間。該停車場導入環保綠建築，並設置智慧化停車管理服務系統，其中更設置52處電動車停車樁，在國內停車場中，是首度有這麼大規模的綠能停車設施。

負責立體停車場規畫設計的建築師趙建銘表示，立體停車場位於大順路與大豐路基地，外牆導風板以晶片意象作為智慧建築象徵，搭配周邊植栽，可快速對流稀釋汽機車廢氣；因應缺工狀況，該工地也是全國首創在一樓導入機械手臂進行噴漆，完工後會舉辦相關論壇，發表機械手臂功率、價格與傳統工法的差別。

此外，高市府一年半前，針對建築工地加強工安方針，平均一年抽查100到120處工地，並不定期講習加強工地人員訓練，提醒施工廠商自律，注意工地墜落、倒塌崩塌、感電風險，並應落實上工前酒測，禁止在工地販賣酒精性飲品。市府每周進行工地稽查，違規者立即通知改善，必要時勒令停工開罰，追究相關責任；此外，工地販賣酒精性飲料如涉及違反藥事法，將處以3萬至200萬元罰鍰。

高雄市副市長林欽榮率局處到高雄高工附設立體停車場工地展開工安聯合稽查。記者蔡容喬／攝影
高雄市副市長林欽榮率局處到高雄高工附設立體停車場工地展開工安聯合稽查。記者蔡容喬／攝影
高雄市副市長林欽榮要求立體停車場工程務必年底如期完工。記者蔡容喬／攝影
高雄市副市長林欽榮要求立體停車場工程務必年底如期完工。記者蔡容喬／攝影
建築師趙建銘介紹該立體停車場設計理念，外牆導風板以晶片意象作為智慧建築象徵，可快速對流稀釋汽機車廢氣。記者蔡容喬／攝影
建築師趙建銘介紹該立體停車場設計理念，外牆導風板以晶片意象作為智慧建築象徵，可快速對流稀釋汽機車廢氣。記者蔡容喬／攝影

停車場 綠建築 輕軌

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