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高雄旱象導致青梅長不大 梅農苦等老天爺下雨

聯合報／ 記者徐白櫻陳弘逸／高雄即時報導
高雄山區梅子果粒很小，目前多半是1元或5元硬幣大小而已，尚未達到採收標準。圖／高忠德提供
高雄山區梅子果粒很小，目前多半是1元或5元硬幣大小而已，尚未達到採收標準。圖／高忠德提供

南部地區已經600多天沒下雨，高雄面臨30年來最嚴重旱災。桃源、甲仙、六龜等地的梅子因缺水長不大，原本近日開採的青梅無果實可採，梅農天天望著果樹發愁。高市議員高忠德表示，梅子一年一收，多數農民靠這筆收入生活，去年已經申請現金災害補助，今年又出現旱象，盼啟動天然災害現金救助作業。

高雄是全台青梅最大產區，種植面積約1400公頃，產量依序為桃源、六龜、那瑪夏及甲仙，每月清明節之前是手採青梅製作脆梅的季節，清明過後進入竿打梅時節，兩者價格有落差。

3月中旬進入青梅採收季節，不過今年因為降雨少影響果實成長，至今仍未啟動收購作業，甲仙地區農會延遲至下周開收購會。今早原民區議員高忠德開車行經梅山部落，農民攔車大吐苦水，紛紛抱怨說「今年產量極少，而且多數果粒大小只有1公分多，尺寸是去年同時期的一半，不下雨梅子根本長不大」。

高忠德指出，今年山區青梅有兩大難題，不僅果實太小無法採收，近年受疫情影響，彰化等地蜜餞加工廠堆滿庫存多，今年不太可能上山買梅子，農會收購量太少，減產又無通路，梅農一個多月前開始煩惱，不知如何是好。

甲仙地區農會總幹事曾海星指出，桃源、甲仙及桃源等地青梅年產量近4千公噸，但目前為止僅有兩家工廠提出300公噸收購量，農會必須優先採購有機契作農民，能消化的量有限。此外，盤商要求果粒必須在2.5公分以上才收購，這部分農會正盡力協商，盼能降至2.3公分，減輕農民壓力。

桃源區青梅種植面積廣達800多公頃，勤和、梅山或寶山等地的梅子全都長不大，目前直徑都還不到2公分。圖／高忠德提供
桃源區青梅種植面積廣達800多公頃，勤和、梅山或寶山等地的梅子全都長不大，目前直徑都還不到2公分。圖／高忠德提供

農會 農民 議員

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