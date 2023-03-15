高雄旱象導致青梅長不大 梅農苦等老天爺下雨

南部地區已經600多天沒下雨，高雄面臨30年來最嚴重旱災。桃源、甲仙、六龜等地的梅子因缺水長不大，原本近日開採的青梅無果實可採，梅農天天望著果樹發愁。高市議員高忠德表示，梅子一年一收，多數農民靠這筆收入生活，去年已經申請現金災害補助，今年又出現旱象，盼啟動天然災害現金救助作業。

高雄是全台青梅最大產區，種植面積約1400公頃，產量依序為桃源、六龜、那瑪夏及甲仙，每月清明節之前是手採青梅製作脆梅的季節，清明過後進入竿打梅時節，兩者價格有落差。

3月中旬進入青梅採收季節，不過今年因為降雨少影響果實成長，至今仍未啟動收購作業，甲仙地區農會延遲至下周開收購會。今早原民區議員高忠德開車行經梅山部落，農民攔車大吐苦水，紛紛抱怨說「今年產量極少，而且多數果粒大小只有1公分多，尺寸是去年同時期的一半，不下雨梅子根本長不大」。

高忠德指出，今年山區青梅有兩大難題，不僅果實太小無法採收，近年受疫情影響，彰化等地蜜餞加工廠堆滿庫存多，今年不太可能上山買梅子，農會收購量太少，減產又無通路，梅農一個多月前開始煩惱，不知如何是好。