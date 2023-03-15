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「妳是我生命中重要的人」屏東家扶四社工師獲表揚

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東家扶中心四名社工涂雪貞（左起）、張延蕙、李婕、李佳瑤，今年獲社工表揚。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶中心四名社工涂雪貞（左起）、張延蕙、李婕、李佳瑤，今年獲社工表揚。圖／屏東家扶中心提供

屏東家扶中心4名社工獲表揚，社工督導張延蕙社工資歷31年，入圍今年度南高屏地區社會工作專業人員最佳督導獎，曾有受助孩子跟她說「妳是我生命中很重要的人」，這句話讓她很感動，身為社工價值與意義。

張延蕙的首份工作就在屏東家扶，從事經濟扶助，寄養服務及兒少保護服務，曾在屏東家扶恆春服務處駐點4年，任職社工督導19年。張延蕙的先生為軍職，長女出生時，先生在外島服務，即使大腹便便的張延蕙仍忙碌於發放扶助金和物資，當晚張延蕙即被推入產房生下長女，還好有同事在半夜趕至醫院陪伴。

張延蕙負責的經濟扶助個案已成年，她也常常收到孩子們結婚的喜餅，有受助的孩子向張延蕙說「妳是我生命中很重要的人」，張延蕙說，這句話讓她很感動，這就是身為社工的價值與意義。

資歷19年資深社工師李佳瑤獲112年度衛福部表揚績優社工，李佳瑤是屏東媳婦，住在家扶中心附近，若有夜間緊急安置個案，李佳瑤自願留下協助。李佳瑤說，助人源自與生俱來使命，其父母樂善好施，當屏東家扶有義賣，李佳瑤的父母不辭辛苦地從台中南下屏東協助擺攤。有了兩個寶寶的李佳瑤，常帶著孩子參加家扶中心義賣或兒童保護宣導，讓孩子從小即接觸助人工作。真的是一人當社工，三代齊服務的概念。

資歷16年的資深社工師涂雪貞入圍112年南高屏地區社會工作專業人員福利服務類獎，涂雪貞說，讓她印象深刻的是帶一名患過動症的孩子就診，孩子不願坐上機車，不斷對涂雪貞拳打腳踢。在完成孩子心理衡鑑後，孩子把醫生開出的診斷書給吃掉，理智線快斷的涂雪貞想著這名孩子辛苦的生命，即調整好自己的情緒，穩定的陪伴孩子平復下來。

社工年資10年的資深社工師李婕入圍112年南高屏地區社會工作專業人員保護服務類獎，李婕曾在屏東家扶恆春服務駐點四年，轉兒少保護服務工作六年。

李婕有著不放棄的精神，她說，她曾服務一名長期安置的女孩，短短的15年的人生中，有三分之二的時間都是在安置機構中度過，其父母生活不穩定，還經常進出監獄，孩子期待能與父母團圓總是落空。

孩子某天向李婕說：「我已經學會不去期待了，這樣我就不會失望。」李婕看見了女孩當時笑容的背後有著痛及失落。帶著不放棄精神的李婕，終於聯繫上女孩的姑姑，經過一年的努力，女孩順利地結束安置由姑姑接回家中照顧，終於找到自己的歸處。女孩離開家扶前，叫了李婕「乾媽」，因為李婕是一路陪伴她、相信她，且不放棄她的社工。李婕說，雖為單身，但我已是很多受孩子社工媽媽了。

社工 屏東

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