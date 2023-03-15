外科聯合學術演講會 將與烏克蘭醫師線上交流戰傷救治

台灣外科醫學會112年度外科聯合學術演講會將於18、19日在高醫及高醫大舉辦，會議主題訂為「讓台灣醫療的好被看到」，並將針對俄烏戰爭週年，與烏克蘭醫師線上討論戰傷救治議題。

台灣外科醫學會今年成立第56週年，112年度外科聯合學術演講會將於18、19日在高雄醫學大學及高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉辦。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天發布新聞稿指出，今年會議主題訂為「讓台灣醫療的好被看到」，除邀請國內外大師專題演講，並將針對俄烏戰爭週年，與烏克蘭醫師線上討論戰傷救治議題。

台灣外科醫學會理事長侯明鋒說，今年主題訂為「讓台灣醫療的好被看到」，既是彰顯事實，更是自我惕勵；近3年來，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐下，台灣醫護人員在抗疫、防疫上，都展現舉世有目共睹的高紀律與高效率，其中的視病如親和仁心仁術，更寫下許多感人肺腑故事。

此次會議，計有26個外科系醫學會合辦，發表學術論文超過1000篇，近7000名醫界人士參與，另有28名來自世界各國的外賓與會，為疫情解封後匯聚最多國內外學者的最大型學術討論會。

會議內容，除基礎教育與臨床研究外，演講部份安排新任健保署長石崇良分享再生醫療專法、新光醫院副院長洪子仁分享智慧醫療，另邀請獲獎者分享他們的得獎心得與研究成果。

此外，大會也在俄烏戰爭滿1年之際，舉行線上戰傷特別論壇，邀飽受戰火之苦的烏克蘭醫師現身說法，及美國專家主講戰傷救治議題，希望藉由他們的經驗分享，鼓勵台灣外科醫師更加精進戰傷救治的能力。