盧秀燕質疑交通月票補助不公 高市府：台中市誤解了

高雄市區交通月票399方案預計4月上路，昨天市府加碼宣布7月起加入台鐵服務，引發台中市長盧秀燕質疑中央「重南北輕中部」。市府發言人周璟瑜表示，中央補助標準是一致的，台中市政府明顯有所誤解。

高雄市境內公共運輸399元通勤月票方案，民眾可無限次使用捷運、公車、輕軌、渡輪及公共自行車等運具。昨日陳其邁加碼宣布，配合台鐵票證與MeNGo票證整合，7月起將高雄市區台鐵納入399方案，約1萬人次的台鐵通勤族可享優惠。

盧秀燕今早在議會表示，高雄「很勁爆、要拚場」把市區月票399加入台鐵，但原本中央規畫市區月票補助不含台鐵，她周四將親自出席行政院會反應，中央不可以重南北輕中部，不然她也會有所作為。

高雄市政府發言人周璟瑜回應指出，高雄境內交通月票399元方案依中央公布的規定訂價，3月9日交通部函送地方政府相關補助作業要點，草案內容規範各縣市月票訂價若低於實際運費成本3折，差額由縣市政府負擔；台鐵月票差額中央補助9成、地方自籌1成，也明訂於交通部公布的要點，台中市政府明顯有誤解。

周璟瑜說，各地方的通勤特性及通勤系統、需求，有其因地制宜的考量，高市尊重不同縣市的訂價策略，但中央補助標準是一致的，「遊戲規則都一樣公平，我們心存感激」。

周強調，高雄市納入台鐵7月上路，只要是因為台鐵系統建置需要時間，呼籲各界思考及制定可行方案，非在對人民有利的政策用政治的角度攻防。