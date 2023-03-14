天有異相？高雄驚見「神似龍捲風雲層」 氣象站說明形成原因

高雄天空今天下午出現狀似龍捲風的雲層畫面，民眾捕捉到這難得畫面直呼驚奇。高雄氣象站主任陳文信說，今天中層水氣多，飛機熱氣經過雲層擾動所致的凝結尾。

家住鳳山區的王小姐下午4時33分到鳳西黃昏市場買菜，驚見天空出現狀似龍捲風的雲層，立刻拿出手機拍下影片，並在臉書（Facebook）發文「天啊，我是看見什麼，這是雲還是龍捲風啊？」

另外，餐廳位於前鎮區遊艇碼頭旁的貝隆餐廳總監何比堅下午4時30分也看到同樣景象。他告訴中央社記者，當時在餐廳看到天空出現如此奇特雲也覺得驚奇，「第一次看到這麼像龍捲風的雲」趕緊用手機拍下這特別畫面。

對於民眾拍到畫面，高雄氣象站主任陳文信接受中央社記者訪問表示，目前沒有雲可自然律動形成這樣長形樣貌，通常是外力造成。由於今天中層水氣較多，飛機熱氣經過雲層產生擾動，就會造成這樣的「凝結尾」。

凝結尾也稱「凝結尾跡」、「飛機雲」，是指飛機引擎噴出含水蒸氣的熱氣流，當熱氣流與高空的寒冷空氣混合，會冷卻並凝結成小水滴或冰晶，形成一條長長雲帶。