快訊

藍軍大和解！「他」出手協調籲團結 鍾東錦撤回對國民黨之訴

嗨翻！長榮海運加發「年中獎金」 每位員工可領62萬元員工酬勞

工作壓力太大？多將領健康亮紅燈 海軍最年輕中將因病調職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／野狗突竄出！金門男為閃避自撞變電箱 造成近200戶民眾停電

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
楊姓民眾駕駛一輛黑色自用小客車，為閃避路旁竄出的野狗，自撞路旁變電箱，變電箱嚴重受損。圖／警方提供
楊姓民眾駕駛一輛黑色自用小客車，為閃避路旁竄出的野狗，自撞路旁變電箱，變電箱嚴重受損。圖／警方提供

金沙鎮一名楊姓民眾在今天下午駕駛一輛黑色自用小客車，沿金沙鎮環島東路1段往陽翟方向行駛，結果路旁忽然竄出一隻野狗，楊姓民眾為了閃避，自撞路旁變電箱，造成附近170多戶的住戶停電，警方獲報到場，迅速排除事故及疏導交通，經對駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，相關肇事責任警方目前正在查證中。

金湖分局表示，在今天下午13時17分左右，楊姓駕駛開車行經環島東路后水頭路段時，路旁忽然間竄出一隻野狗，楊姓民眾為閃避而把車輛右偏衝出路面後，拉回自撞左邊路旁變電箱，造成附近部分住戶停電，另駕駛楊姓民眾頭部鈍傷、右側膝部擦挫傷。

據了解，這起事故，讓楊姓民眾的小客車車頭整個撞爛，而撞壞變電箱則造成170戶住家大停電，台電金門區營業處由副處長蔡四海親自率領率線路課長、設計課長到現場指揮搶修，也緊急調派3台工程車及10名台電工作人員，花了2小時10分鐘，才完成搶修，預估損失大概25萬，台電將向肇事者追討索賠。

金湖分局提醒民眾，開車撞到貓狗，雖無涉肇事逃逸，但若不幸發生車禍，建議第一時間撥打電話報案，警方將追查是否有晶片、尋找飼主，追查肇事責任，對後續求償較有保障。

警方也建議民眾汽車應加裝行車紀錄器，因為它具備影音畫面來記錄行車時的一切行經路況，更能在事故發生時釐清責任，以利還原故事經過。另依動物保護法規定，撞到動物時主觀上若有「故意」或「過失」致受傷害，依法可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰，將視肇事情況對肇事者究責。

楊姓民眾駕駛自用小客車，為閃避路旁竄出的野狗，自撞路旁變電箱，台電緊急派出多人前往搶救，將整組變電箱換新。圖／警方提供
楊姓民眾駕駛自用小客車，為閃避路旁竄出的野狗，自撞路旁變電箱，台電緊急派出多人前往搶救，將整組變電箱換新。圖／警方提供
楊姓民眾駕駛一輛黑色自用小客車，為閃避路旁竄出的野狗，自撞路旁變電箱，整個車頭毀損嚴重。圖／警方提供
楊姓民眾駕駛一輛黑色自用小客車，為閃避路旁竄出的野狗，自撞路旁變電箱，整個車頭毀損嚴重。圖／警方提供
金沙鎮一名楊姓民眾今天下午駕駛一輛黑色自用小客車，沿金沙鎮環島東路1段往陽翟方向行駛，為閃避路旁竄出的一隻野狗，自撞路旁變電箱，整個車頭毀損嚴重。圖／警方提供
金沙鎮一名楊姓民眾今天下午駕駛一輛黑色自用小客車，沿金沙鎮環島東路1段往陽翟方向行駛，為閃避路旁竄出的一隻野狗，自撞路旁變電箱，整個車頭毀損嚴重。圖／警方提供

金門 車禍 停電 台電

延伸閱讀

金門失聯兵傳下水被陸警救起 陳建仁：他們希望我們接回來

金門傀儡戲藝師蔡甲庚過世 文化部頒發旌揚狀表揚

2500匹馬力新建拖船啟用 金門碼頭添生力軍

二膽失聯上兵將被判逃兵？ 金門檢察官曝可能驚人後果

相關新聞

影／野狗突竄出！金門男為閃避自撞變電箱 造成近200戶民眾停電

金沙鎮一名楊姓民眾在今天下午駕駛一輛黑色自用小客車，沿金沙鎮環島東路1段往陽翟方向行駛，結果路旁忽然竄出一隻野狗，楊姓民...

當佛教音樂搬上表演舞台 他談佛光山的「世俗化」

關於台灣佛教音樂的發展，按民族音樂學者呂炳川的說法，台灣的佛教主要是從福建傳來，目前在台灣的佛教音樂（即梵唄），大體分成兩個系統，一為屬大陸北方系的海潮音，一為屬大陸南方系的鼓山音，前者極為莊嚴，後者唱法緩慢，據說是由福州的鼓山寺傳來的，本省籍的寺廟大都屬於鼓山派1。基本上，佛光山仍以「海潮音」唱腔為其主流。

網敲碗跟高虹安PK歌聲 陳其邁妙回「硬要唱有反效果」

新竹市垃圾車放送市長高虹安防詐宣導內容，高清唱兩句五月天歌詞引發熱議，網友敲碗建議高雄市垃圾車也要陳其邁唱歌一較高下。陳...

高雄拓路毀樹引爭議 市府：交通安全是最優先考量

高雄市政府因應高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫，擬闢長度約7公里臨時性聯外貨櫃車專用道，計畫遷移中鋼路、沿海路沿線種植約...

屏東創世獲贈眼動設備 植物人與世界有了連結

疫情影響人與人距離，也隔開安養院內植物人與家屬連結，河見電機工業股份有限公司捐贈創世屏東院眼動設備與軟體，治療師李盈慧操...

韓團BLACKPINK開唱日管制交通 張惠妹也發行限量一卡通

韓國天團BLACKPINK首度來台灣開唱，預計3月18日、19日在高雄世運主場館登場，月底另有天后...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦