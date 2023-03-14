影／野狗突竄出！金門男為閃避自撞變電箱 造成近200戶民眾停電

金沙鎮一名楊姓民眾在今天下午駕駛一輛黑色自用小客車，沿金沙鎮環島東路1段往陽翟方向行駛，結果路旁忽然竄出一隻野狗，楊姓民眾為了閃避，自撞路旁變電箱，造成附近170多戶的住戶停電，警方獲報到場，迅速排除事故及疏導交通，經對駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，相關肇事責任警方目前正在查證中。

金湖分局表示，在今天下午13時17分左右，楊姓駕駛開車行經環島東路后水頭路段時，路旁忽然間竄出一隻野狗，楊姓民眾為閃避而把車輛右偏衝出路面後，拉回自撞左邊路旁變電箱，造成附近部分住戶停電，另駕駛楊姓民眾頭部鈍傷、右側膝部擦挫傷。

據了解，這起事故，讓楊姓民眾的小客車車頭整個撞爛，而撞壞變電箱則造成170戶住家大停電，台電金門區營業處由副處長蔡四海親自率領率線路課長、設計課長到現場指揮搶修，也緊急調派3台工程車及10名台電工作人員，花了2小時10分鐘，才完成搶修，預估損失大概25萬，台電將向肇事者追討索賠。

金湖分局提醒民眾，開車撞到貓狗，雖無涉肇事逃逸，但若不幸發生車禍，建議第一時間撥打電話報案，警方將追查是否有晶片、尋找飼主，追查肇事責任，對後續求償較有保障。

警方也建議民眾汽車應加裝行車紀錄器，因為它具備影音畫面來記錄行車時的一切行經路況，更能在事故發生時釐清責任，以利還原故事經過。另依動物保護法規定，撞到動物時主觀上若有「故意」或「過失」致受傷害，依法可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰，將視肇事情況對肇事者究責。