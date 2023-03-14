快訊

染指多名體操女學員爆台版#MeToo 淫教練被關2周病死相驗結果出爐

矽谷銀行倒閉震撼新創圈 台創業家奔波領錢：提到雙手都在發抖

網敲碗跟高虹安PK歌聲 陳其邁妙回「硬要唱有反效果」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁說，他自認為歌聲不好，硬要唱會有反效果。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁說，他自認為歌聲不好，硬要唱會有反效果。記者徐白櫻／攝影

新竹市垃圾車放送市長高虹安防詐宣導內容，高清唱兩句五月天歌詞引發熱議，網友敲碗建議高雄市垃圾車也要陳其邁唱歌一較高下。陳其邁說，垃圾不落地，垃圾車聲音主要是通知市民垃圾車來了，突然改歌不太好，自知唱歌不好聽，如果硬要唱會有反效果。

近日新竹市長高虹安的錄音檔在垃圾車強力放送，今天下午陳其邁在主持市政會議之前受訪表示，其實垃圾車都有固定的聲音，最重要的還是要通知市民垃圾車來了，垃圾拿出來，因為現在大家都是垃圾不落地，當然歌聲也要市民非常熟悉習慣，不然突然放了一首歌，大家不知道垃圾車來了，其實不太好。

陳其邁也說，垃圾車除了音樂之外，有時候也會有一些政策宣導，如之前的防疫及最近的節約用水，垃圾車會搭配不同的錄音談話提醒民眾注意，高雄行之有年。

陳強調，自知自己唱歌不好聽，歌如果難聽，硬要唱會有反效果。2018陳其邁初次競選高雄市長時曾唱「紅豆」不小心走音，高虹安開唱後，也有網友說高雄垃圾車索性改成這首歌當音樂。

垃圾車 陳其邁 高虹安

延伸閱讀

業者鳳山推儲能場引反彈 陳其邁：安全是最重要考量

高雄399元市區通勤月票陳其邁拚場？ 盧秀燕：絕不會讓台中吃虧

談「大局條款」 陳其邁：這是黨內相讓相牽成的政治文化

談水情備用水源 陳其邁：加速伏流水工程及洪水資源化

相關新聞

網敲碗跟高虹安PK歌聲 陳其邁妙回「硬要唱有反效果」

新竹市垃圾車放送市長高虹安防詐宣導內容，高清唱兩句五月天歌詞引發熱議，網友敲碗建議高雄市垃圾車也要陳其邁唱歌一較高下。陳...

高雄拓路毀樹引爭議 市府：交通安全是最優先考量

高雄市政府因應高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫，擬闢長度約7公里臨時性聯外貨櫃車專用道，計畫遷移中鋼路、沿海路沿線種植約...

屏東創世獲贈眼動設備 植物人與世界有了連結

疫情影響人與人距離，也隔開安養院內植物人與家屬連結，河見電機工業股份有限公司捐贈創世屏東院眼動設備與軟體，治療師李盈慧操...

韓團BLACKPINK開唱日管制交通 張惠妹也發行限量一卡通

韓國天團BLACKPINK首度來台灣開唱，預計3月18日、19日在高雄世運主場館登場，月底另有天后...

尚義社會住宅有譜？陳福海邀中央與地方攜手興建

金門何時才有社會住宅，是不少民眾關心的議題。金門縣長陳福海今天邀城鄉發展分署長林秉勳蒞金現勘尚義社會住宅基地，陳福海表示...

金門傀儡戲藝師蔡甲庚過世 文化部頒發旌揚狀表揚

「金門傀儡戲劇團」創團前團長蔡甲庚於本月2日過世，享耆壽90歲，文化部指派文化資產局副局長吳華宗代表部長， 今天赴金參加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦