網敲碗跟高虹安PK歌聲 陳其邁妙回「硬要唱有反效果」

新竹市垃圾車放送市長高虹安防詐宣導內容，高清唱兩句五月天歌詞引發熱議，網友敲碗建議高雄市垃圾車也要陳其邁唱歌一較高下。陳其邁說，垃圾不落地，垃圾車聲音主要是通知市民垃圾車來了，突然改歌不太好，自知唱歌不好聽，如果硬要唱會有反效果。

近日新竹市長高虹安的錄音檔在垃圾車強力放送，今天下午陳其邁在主持市政會議之前受訪表示，其實垃圾車都有固定的聲音，最重要的還是要通知市民垃圾車來了，垃圾拿出來，因為現在大家都是垃圾不落地，當然歌聲也要市民非常熟悉習慣，不然突然放了一首歌，大家不知道垃圾車來了，其實不太好。

陳其邁也說，垃圾車除了音樂之外，有時候也會有一些政策宣導，如之前的防疫及最近的節約用水，垃圾車會搭配不同的錄音談話提醒民眾注意，高雄行之有年。

陳強調，自知自己唱歌不好聽，歌如果難聽，硬要唱會有反效果。2018陳其邁初次競選高雄市長時曾唱「紅豆」不小心走音，高虹安開唱後，也有網友說高雄垃圾車索性改成這首歌當音樂。