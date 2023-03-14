快訊

染指多名體操女學員爆台版#MeToo 淫教練被關2周病死相驗結果出爐

矽谷銀行倒閉震撼新創圈 台創業家奔波領錢：提到雙手都在發抖

只因邊走邊玩…無照保母聯手夫施暴3歲女童 父淚訴：走路都不正常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄拓路毀樹引爭議 市府：交通安全是最優先考量

聯合報／ 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄市小港區沿海路重車多，對用路人來說，行駛在沿海路相當有壓迫感。記者王慧瑛／攝影
高雄市小港區沿海路重車多，對用路人來說，行駛在沿海路相當有壓迫感。記者王慧瑛／攝影

高雄市政府因應高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫，擬闢長度約7公里臨時性聯外貨櫃車專用道，計畫遷移中鋼路、沿海路沿線種植約25年共2722棵喬木，引發護樹團體反彈，市議員陳麗娜質疑道路設計過當，為了用7年的替代道路，竟要傷害大量樹木，有違比例原則。

市府回應，目前正調整分隔島路型，要考量日後車流量需求，以交通安全為優先，日前邀集專家學者現勘，決議現況既有喬木多採就地保留方式，健康狀態不佳才移除。

高雄洲際貨櫃中心即將啟用營運，市府與交通部合作推動貨櫃車專用道計畫，拓寬中鋼路、沿海二路及沿海三路等港區道路設置貨櫃車專用道，超前部署以降低營運後增量貨櫃車對前鎮、小港地區道路交通衝擊，透過路型調整設置轉向專用車道，同時改善沿海路道路交通。

交通局指出，第7貨櫃中心分期營運後，預估到115年，沿海路車流量將成長為現在的3.6倍，其中貨櫃車更將成長為2.8倍，若未及早改善維持現有車道容量，屆時要改善勢必會有更多阻力，拓寬沿海路、增設貨櫃車專用道有急迫性與必要性。

交通局解釋，工程是以專用道規畫概念，拓寬南北雙向各增加1車道作為貨櫃車專用道分流大小車種，並維持實體分隔機車道設計，確保汽機車安全性，並在路口處規畫左右轉偏心專用車道，避免轉向車阻擋直行車流，兼顧車流順暢與安全性

陳麗娜認為，若為了僅使用7年的臨時道路毀樹，是不智做法。交通局表示，這項拓寬工程其實也是國道7號先導工程，非臨時道路，114年即將動工的國道7號可利用此次完成的貨櫃車專用道分隔島，作為國7墩柱空間，並非只是臨時道路，其實是個很完整的道路拓寬加上專用道工程計畫。

森林城市協會理事長莊傑任指出，林蔭道路有景觀、遮蔭、淨化空氣作用，大型喬木移植花大錢存活率卻很低，根據政府資料顯示，即使不拓寬，容量也是可以的，尤其沿海三路比沿海二路車流少1倍，中鋼路比沿海二路車流少5倍，建議中鋼路、沿海三路車流量低無須拓寬，沿海二路車流高，瓶頸路段中鋼路至鹽水港溪段才須拓寬。

高雄市工務局新工處表示，日前公聽會上，民代及民間團體所提出的建議會納入檢討，此計畫還在設計分隔島路型，必須與交通局確定是否能符合車流量需求，要以交通安全為優先，一切還未定案。

工務局1月間曾邀集相關專家學者到現場勘查，決議現況既有喬木多採就地保留方式，專家學者也針對移植方式提供指導，部分樹幹腐朽、褐根病、病蟲害、樹形不佳等才會移除。

高雄市小港區沿海路重車多，對用路人來說，行駛在沿海路相當有壓迫感。記者王慧瑛／攝影
高雄市小港區沿海路重車多，對用路人來說，行駛在沿海路相當有壓迫感。記者王慧瑛／攝影
高雄市小港區沿海路重車多，對用路人來說，行駛在沿海路相當有壓迫感。記者王慧瑛／攝影
高雄市小港區沿海路重車多，對用路人來說，行駛在沿海路相當有壓迫感。記者王慧瑛／攝影

車道 陳麗娜

延伸閱讀

高雄老師不協助路口導護 志工嗆「我們也要退出」

高雄敬老卡搭公車月享999次免費 看似霸氣議員批華而不實

女師站路口導護遭撞終身失能 高市議員要求教育局要有肩膀解決問題

高雄交通罰鍰預算涉短編 國民黨要求附帶決議放行

相關新聞

韓團BLACKPINK開唱日管制交通 張惠妹也發行限量一卡通

韓國天團BLACKPINK首度來台灣開唱，預計3月18日、19日在高雄世運主場館登場，月底另有天后...

高雄拓路毀樹引爭議 市府：交通安全是最優先考量

高雄市政府因應高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫，擬闢長度約7公里臨時性聯外貨櫃車專用道，計畫遷移中鋼路、沿海路沿線種植約...

屏東創世獲贈眼動設備 植物人與世界有了連結

疫情影響人與人距離，也隔開安養院內植物人與家屬連結，河見電機工業股份有限公司捐贈創世屏東院眼動設備與軟體，治療師李盈慧操...

尚義社會住宅有譜？陳福海邀中央與地方攜手興建

金門何時才有社會住宅，是不少民眾關心的議題。金門縣長陳福海今天邀城鄉發展分署長林秉勳蒞金現勘尚義社會住宅基地，陳福海表示...

金門傀儡戲藝師蔡甲庚過世 文化部頒發旌揚狀表揚

「金門傀儡戲劇團」創團前團長蔡甲庚於本月2日過世，享耆壽90歲，文化部指派文化資產局副局長吳華宗代表部長， 今天赴金參加...

高雄爭取原住民孕產及就醫交通補助 距離不再成問題

高雄市偏鄉如茂林區、桃源區、那瑪夏區都是原住民地區，族人若需就醫，前往最近醫院，至少也要20公里遠，高雄市政府衛生局爭取...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦