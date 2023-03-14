高雄拓路毀樹引爭議 市府：交通安全是最優先考量

高雄市政府因應高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫，擬闢長度約7公里臨時性聯外貨櫃車專用道，計畫遷移中鋼路、沿海路沿線種植約25年共2722棵喬木，引發護樹團體反彈，市議員陳麗娜質疑道路設計過當，為了用7年的替代道路，竟要傷害大量樹木，有違比例原則。

市府回應，目前正調整分隔島路型，要考量日後車流量需求，以交通安全為優先，日前邀集專家學者現勘，決議現況既有喬木多採就地保留方式，健康狀態不佳才移除。

高雄洲際貨櫃中心即將啟用營運，市府與交通部合作推動貨櫃車專用道計畫，拓寬中鋼路、沿海二路及沿海三路等港區道路設置貨櫃車專用道，超前部署以降低營運後增量貨櫃車對前鎮、小港地區道路交通衝擊，透過路型調整設置轉向專用車道，同時改善沿海路道路交通。

交通局指出，第7貨櫃中心分期營運後，預估到115年，沿海路車流量將成長為現在的3.6倍，其中貨櫃車更將成長為2.8倍，若未及早改善維持現有車道容量，屆時要改善勢必會有更多阻力，拓寬沿海路、增設貨櫃車專用道有急迫性與必要性。

交通局解釋，工程是以專用道規畫概念，拓寬南北雙向各增加1車道作為貨櫃車專用道分流大小車種，並維持實體分隔機車道設計，確保汽機車安全性，並在路口處規畫左右轉偏心專用車道，避免轉向車阻擋直行車流，兼顧車流順暢與安全性

陳麗娜認為，若為了僅使用7年的臨時道路毀樹，是不智做法。交通局表示，這項拓寬工程其實也是國道7號先導工程，非臨時道路，114年即將動工的國道7號可利用此次完成的貨櫃車專用道分隔島，作為國7墩柱空間，並非只是臨時道路，其實是個很完整的道路拓寬加上專用道工程計畫。

森林城市協會理事長莊傑任指出，林蔭道路有景觀、遮蔭、淨化空氣作用，大型喬木移植花大錢存活率卻很低，根據政府資料顯示，即使不拓寬，容量也是可以的，尤其沿海三路比沿海二路車流少1倍，中鋼路比沿海二路車流少5倍，建議中鋼路、沿海三路車流量低無須拓寬，沿海二路車流高，瓶頸路段中鋼路至鹽水港溪段才須拓寬。

高雄市工務局新工處表示，日前公聽會上，民代及民間團體所提出的建議會納入檢討，此計畫還在設計分隔島路型，必須與交通局確定是否能符合車流量需求，要以交通安全為優先，一切還未定案。

工務局1月間曾邀集相關專家學者到現場勘查，決議現況既有喬木多採就地保留方式，專家學者也針對移植方式提供指導，部分樹幹腐朽、褐根病、病蟲害、樹形不佳等才會移除。