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業者鳳山推儲能場引反彈 陳其邁：安全是最重要考量

中央社／ 高雄14日電
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照／記者徐如宜攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照／記者徐如宜攝影

三地集團計畫在高雄鳳山設全國最大儲能場，引起地方居民反對。高雄市長陳其邁今天表示，市府已去函經濟部要求先行撤案，任何設施設置，都必須以安全為最重要的考量。

三地集團計畫在鳳山設全國最大儲能場，引發居民反對，市府經濟發展局日前發布新聞稿表示，此案業者仍在規劃階段，儲能設備主管機關屬經濟部能源局與標檢局，目前經濟部相關單位未核發任何執照，市府也未同意或核發任何執照。

對此，陳其邁下午在市政會議前接受媒體聯訪表示，市府已去函經濟部要求先行撤案，並強調「任何設施的設置都必須以安全為最重要的考量」。

經發局長廖泰翔今天接受媒體聯訪表示，5日曾舉辦說明會，民眾有提出不少問題詢問業者，市府已要求業者應針對疑慮做出完整說明，展現誠意及規劃。

廖泰翔說，說明會為業者自行舉辦，業者接下來18、19日還會再召開說明會，市府也要求業者展現誠意和當地里長、里民們溝通。市府態度就是和市民、里民站在一起；民眾有疑慮，就不會讓業者進行任何作業。

此外，高雄3、4月演唱會多，市府觀光局近日聯合消保官稽查房價，查出4家業者抬高售價有超出備查房價情形，依規定開罰新台幣1萬元至5萬元。陳其邁說，演唱會確實帶動住宿需求，房價部分將加強稽查，監控市場價格，避免哄抬。

韓國女子團體BLACKPINK將到高雄世運主場館舉辦演唱會，市府交通局今天新聞稿表示，世運大道將於18、19日上午8時至凌晨24日全段封閉管制，提醒民眾改道後昌路或海功路。另高雄捷運將加密班次、台鐵加開列車疏運。

陳其邁

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