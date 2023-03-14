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屏東創世獲贈眼動設備 植物人與世界有了連結

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
治療師操作「眼動設備」，與植物人小雅互動，讓被鎖在軀殼裡的靈魂，與世界連結。圖／創世屏東院提供
治療師操作「眼動設備」，與植物人小雅互動，讓被鎖在軀殼裡的靈魂，與世界連結。圖／創世屏東院提供

疫情影響人與人距離，也隔開安養院內植物人與家屬連結，河見電機工業股份有限公司捐贈創世屏東院眼動設備與軟體，治療師李盈慧操作「眼動設備」，與植物人小雅互動，讓被鎖在軀殼裡的靈魂，與世界連結。

35歲的小雅，2018年腦梗塞成植物人，龐大安養費用，讓家人喘不過氣，2020年8月，轉介入住創世屏東院。今年初，治療師發現小雅有明顯反應，透過可偵測眼睛動態的「眼動設備與軟體」，讓小雅依照指令，控制雙眼移動，傳達意念。

小雅的反應更振奮照顧護理人員，小雅可以透過設備選擇想聆聽的音樂，與想要的指甲油顏色。屏東院長林艾樺說，「創世安養植物人，不只提供良好照顧，還讓他們擁有生活的尊嚴與美好。」

創世屏東院第四年辦理「守護天使」，獲營養師輕食創辦人江欣樺認同，今年再度擔任代言人，除率先贈20萬元購買九台蒸痰機，呼籲大眾加入守護天使行列。江欣樺說，看到創世的用心與安養的需求，只要能影響1個人，就願意做。屏東東區扶輪社、屏東縣澎湖同鄉會也各捐贈一台蒸痰機，齊力讓植物人照護更安全舒適。

治療師操作「眼動設備」，與植物人小雅互動，讓被鎖在軀殼裡的靈魂，與世界連結。圖／創世屏東院提供
治療師操作「眼動設備」，與植物人小雅互動，讓被鎖在軀殼裡的靈魂，與世界連結。圖／創世屏東院提供

屏東縣 植物人

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