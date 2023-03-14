韓團BLACKPINK開唱日管制交通 張惠妹也發行限量一卡通

韓國天團BLACKPINK首度來台灣開唱，預計3月18日、19日在高雄世運主場館登場，月底另有天后張惠妹演場會。高市交通局表示，3月18日、19日世運大道將全段封閉禁止任何車輛進入，高雄捷運及台鐵均加密班次疏運旅客，另外主辦單位也在散場時提供開往高鐵左營站及台鐵新左營站的免費接駁公車，建議民眾「搭捷運、少騎車、不開車」。

除交通管制之外，張惠妹預計3月底在高雄巨蛋一連開唱10場。一卡通公司表示，此次與演唱會主辦單位合作，共推出五款演唱會限定版周邊紀念一卡通，2023年3月31日高雄巨蛋首場演出日開賣，《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》共五款，包含兩款以演唱會主視覺為主的一般卡「你在看我嗎」及「血腥愛情故事」，以及兩款2D造型一卡通。

此外，一卡通公司推出ASMR《小白》立體一卡通，特別將陪著張惠妹唱遍大小舞台的麥克風小白縮小後推出迷你版麥克風，嗶卡之時 LOGO會亮起桃紅色燈光，僅在演唱會現場銷售。

交通局說明，世運大道預計在3月18日及19日，每日上午8點至凌晨24點全段封閉管制，管制區僅可行使緊急救護車輛、公務車及公車，汽機車可改道後昌路或海功路，建議參加民眾在捷運高鐵左營站或都會公園站停車，之後再轉搭捷運去會場此外，世運大道管制範圍內2處YouBike2.0暫停營運，須改在管制區外的翠華路或軍校路周邊站點借還單車。

交通局提醒，市民可多利用搭乘捷運至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達演唱會場。散場疏運部分，高捷將視人潮延長加密班次及營運時間，另外主辦單位也安排「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場免費接駁專車，服務時間為18日晚上9點30分至11點30分，以及19日晚上8點30分至10點。

台鐵為服務外地歌迷，加開18日晚上11點30分及19日晚上10點30分的北上列車，詳細列車資訊可至台鐵網頁(https://www.railway.gov.tw/)查詢，活動當日將人潮狀況彈性調整。