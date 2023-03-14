尚義社會住宅有譜？陳福海邀中央與地方攜手興建

金門何時才有社會住宅，是不少民眾關心的議題。金門縣長陳福海今天邀城鄉發展分署長林秉勳蒞金現勘尚義社會住宅基地，陳福海表示，期盼透過中央與縣府合作的社會住宅，不僅能照顧弱勢，讓幼有所托、老有所依，也能帶動社區整體發展，達到全體社會共好的目標。

尚義社會住宅基地5145平方公尺，原規劃由縣府興辦租售混居之公辦住宅，但投資成本鉅大恐衝擊地方財政，在實現居住正義、照顧弱勢議題與當前地方財政艱難之情境下，極度考驗陳福海執政團隊的智慧。為此，縣府團隊積極尋求突破解決之道，主動拋出中央與地方合作之可能，今天林秉勳率領營建署國宅組、城鄉發展分署及國家住宅及都市更新中心同仁蒞金考察。

林秉勳表示，社會住宅為蔡總統重要政見，由中央與地方共同合作，符合國家當前策略，有利整體社會住宅目標早日達成。現在社會住宅的規劃，不單單僅止於住宅提供，還可以進一步導入幼托、日照等機能，一樓及外部空間也能夠與社區共享，達到社區共好的目標，擺脫鄰避設施的印象，縣府若有相關需求，可以在規劃階段提出。另據內政部評估，金門縣社會住宅潛在需求約200至300戶。

陳福海回應，尚義住宅區位於大金門中心位置，其區段徵收公益性及必要性檢討都以公辦住宅及社會住宅為論述基礎，該處基地周邊多為公有地，發展腹地廣大，且緊鄰全面整新的開瑄國小，該校附設有兩歲入學的幼兒園，成家育兒環境優越，未來還有台電服務中心的興建計畫，整個計畫區道路、綠地等公共服務設施完善，政府的公辦住宅若能率先投資，可望引領此計畫區發展，故是縣府建議優選基地。

陳福海也說，中央社會住宅規劃若能進一步將幼托、日照等地方需求一併納入，縣府一定全力配合。有關需求部分，將由建設處彙整相關單位需求，儘速提供住都中心參考。

營建署簡任技正張瓊月補充說明，中央8年20萬戶社會住宅目標，並不代表8年後就計畫終止，而是會持續發展，故營建署仍會持續盤點金門地區適宜儲備基地。

陳福海回應，會全力配合，並請地政局與建設處協助優先盤點國有土地，儘量東、西半島都有，最好五鄉鎮都有，若涉及閒置營區，他可以親自出面協調；但今天現勘的尚義住宅基地，還是要優先做出成果來，畢竟這塊基地土地已開發完成，且完全沒有都市計畫調整問題，是可以立即付諸實現的標的。