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金門傀儡戲藝師蔡甲庚過世 文化部頒發旌揚狀表揚

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
蔡甲庚藝師的告別式今天舉行，文化部指派文化資產局副局長吳華宗（右三）代表部長頒發旌揚狀，由家屬蔡遠進（左二）領取。圖／讀者提供
蔡甲庚藝師的告別式今天舉行，文化部指派文化資產局副局長吳華宗（右三）代表部長頒發旌揚狀，由家屬蔡遠進（左二）領取。圖／讀者提供

金門傀儡戲劇團」創團前團長蔡甲庚於本月2日過世，享耆壽90歲，文化部指派文化資產局副局長吳華宗代表部長， 今天赴金參加蔡甲庚的告別式並頒發旌揚狀，由家屬蔡遠進代表領取，表揚蔡甲庚藝師一生為傳承傳統表演藝術技藝的貢獻，文化局長呂坤和也在場見證。

蔡甲庚藝師的告別式今天在西堡廣場舉行，在家祭後由吳華宗頒發旌揚狀，並公開宣讀旌揚狀內容後，由家屬蔡遠進代表接受。

文化部旌揚狀指出，蔡甲庚藝師充分體現並傳承金門傳統傀儡戲，對於文化的承先啟後具有重要性，其藝能反映出傳統文化智慧累積的高度表現。金門傳統傀儡戲於清朝中葉傳入金門地區，保有閩南文化特色，具民俗科儀與宗教信仰之社會性功能，並具有藝術價值性，演出口白至今仍採用泉州古語，展現閩南語音韻特殊美感。

蔡甲庚藝師自年少即投身廟會科儀與傀儡戲演出將近70年，深具精湛操偶技藝，1988年創立劇團及帶領家族傳承發揚傳統傀儡戲文化，其足跡廣布金門鄉間，並透過變革與創新，以傀儡戲新劇目深耕校園薪傳，宣揚這項珍貴的傳統表演藝術。綜其一生，在傀儡戲文化推廣與傳承上不遺餘力，為傳統表演藝術之保存，奠定深厚基礎，足資表彰，特予旌揚，以垂德範。

蔡甲庚從小就對表演藝術有興趣，師從許仕順先生開始學習傀儡戲，早年因廟會各項科儀活動需要，當時傀儡戲的演師較少，所以他學成後結合志同道合的好友在金門四處表演，隨著社會環境的變遷，傀儡戲的演出不復以往的盛況，身邊的友人大都轉業，唯有他還是始終堅持他最愛的「傀儡戲」，並於1988年成立「金西堡傀儡戲劇團」，之後其子蔡遠進復更名為「金門傀儡戲劇團」，至今仍持續在金門各地進行演出，為目前金門縣唯一的傀儡戲劇團，2017年登錄認定為傳統表演藝術「金門傳統傀儡戲」保存團體，蔡甲庚藝師並於107年獲得第三屆金門文化獎。

據了解，金門傀儡戲劇團在戲台上有一副對聯寫著：「頃刻驅馳千里外，古今事業一宵中」，橫批則寫著「內簾四美」；意思是藉由「生、旦、淨、雜」幾個角色，就可以把時空濃縮在一個小小的帷帳之中。

文化局表示，蔡甲庚藝師將他的一生獻給了傀儡戲，用傀儡演繹著各種角色寓教於樂，並讓更多人認識金門傳統傀儡戲表演藝術，身後獲此殊榮實屬實至名歸。

表彰蔡甲庚藝師，文化部特別指派文化資產局副局長吳華宗到金門頒發旌揚狀。圖／金門縣文化局提供
表彰蔡甲庚藝師，文化部特別指派文化資產局副局長吳華宗到金門頒發旌揚狀。圖／金門縣文化局提供

金門 文化局 文化部

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