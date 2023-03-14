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「屏東聖誕節」規劃巧思 獲美國繆思設計金獎

中央社／ 屏東縣14日電

2022「屏東聖誕節」以「冰世界．雪國度」為主題打造國境之南歡樂耶誕雪景，整體設計規劃及巧思，榮獲2023美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）活動展覽類設計金獎肯定。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「屏東聖誕節」設置「星空聖誕」、「雪戀國度」及「乘夢馬車」等15座燈飾及整體光環境布置。以「雪怪印記」為活動主燈之一，有別於僅以傳統聖誕樹的布置外，營造出守護屏東的毛茸茸可愛造型，整體設計規劃及巧思，獲得美國繆思活動展覽類設計金獎，肯定縣府團隊力求創新的思維。

此外，「屏東聖誕節」設計團隊以3D概念創造「冰世界．雪國度」，營造出永恆的冰山，透過主題變裝秀（麋鹿、白熊）與聖誕老人互動合影、用泡泡模擬下雪狀態的「浪漫雪廳」，以及「聖誕老人環遊世界」集章及異國打卡區等活動，吸引超過25萬名國內外民眾前來體驗南台灣夢幻耶誕世界。

縣府傳播暨國際事務處表示，「屏東聖誕節」系列活動自2017年起，利用屏東公園場地，每年度以不同主題呈現，帶給民眾不同的活動體驗及視覺饗宴，能夠獲獎代表著屏東的城市發展及活動推廣不斷融入新的元素及創意，呈現屏東進步的能量。

縣府提及，美國繆思設計大獎由歷史悠久的美國國際設計獎項協會（IAA）於2015年創建，旨在鼓勵設計界不斷突破、創新和飛躍，在全球創意設計領域方面極具影響力。

聖誕節 屏東

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