高雄爭取原住民孕產及就醫交通補助 距離不再成問題
高雄市偏鄉如茂林區、桃源區、那瑪夏區都是原住民地區，族人若需就醫，前往最近醫院，至少也要20公里遠，高雄市政府衛生局爭取孕產婦產檢及生產就醫交通補助，孕產婦做產檢或生產醫院距離達5至40公里以上，可補助最高千元，免費產檢次數可調升為14次。
衛生局指出，去年原民就醫交通補助共服務1302人次，其中孕產婦產檢及生產就醫交通補助，達126人次，占1成總補助；為了提高原民孕產婦定時產檢意願，衛生局提醒原民婦女，今年仍可申請孕產婦產檢及生產就醫交通補助，並利用社會局「好孕行得通」服務，讓距離不再成為就醫沉重的挑戰，及早發現高風險孕產婦，降低新生兒風險。
此外，除孕產婦產檢生產外，補助對象為具高雄市原住民身分及現居3區原民鄉親，補助項目包括轉診、重大傷病、緊急傷病就醫、入住住宿式長照機構等項目之交通費，符合相關規定者都可以提出申請，讓居住本市的原民鄉親能生病及時就醫，減輕經濟負擔，「雄」安心。
衛生局提醒，這項補助條件需符合住家離就診醫院或是入住長照機構之路程（單程）達20公里以上，補助金額以距離醫院公里數區分，每次補助最高千元，申請次數每人每年不超過10次，每季則不超過3次為限。
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