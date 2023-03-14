墾丁龍磐旁草原慘變焦黑 墾管處加強巡查籲禁止放火

台灣南部地區近來降雨稀少，天候乾燥，屏東恆春半島冬春之際常有落山風，如遇火星往往一發不可收拾，恆春半島近來墓園和野地火災頻傳，由於清明連假返鄉掃墓和遊客將湧現，墾管處除和社區、警消加強巡查，也呼籲民眾進入山林野地或掃墓，請務必小心用火，在園區內放火是禁止事項，將依國家公園法開罰，如因而致災，將依放火罪送辦，並負擔民事賠償責任。

墾管處副處長許書國說，恆春半島自228連假開始，因掃墓放火燒雜草引起的野地火災頻傳，228連假期間恆春第18公墓火災，造成消防隊員蕭翰隆不幸喪生，日前龍磐公園附近海岸林及草原發生不明原因野火，熊熊怒火因草木乾燥，從海岸線一路往內蔓延，因起火地點位於海岸邊緣，消防車進入灌救困難，墾管處雖派員協助開闢路徑，仍難阻止火勢狂燒4個小時，燒毀約1.4公頃草地，原本美麗的海岸草原景觀變得一片焦黑，影響生態讓人痛心。

「天乾物燥，請民眾多留點心，注意防火，美好生態環境需一起用心守護！」他提醒，不管是掃墓、工作或者遊憩，使用火源請務必小心，做好熱源管理；掃墓切勿放火燒草，工作用火請確實熄滅再離開，園區範圍內也禁止燃放煙火爆竹，另依據墾丁國家公園區域內禁止事項第8條：「禁止從事燃放爆竹煙火之行為」及第18條：「禁止於墾丁國家公園園區合法露營場以外之地區從事露營、烤肉、生火、野炊等活動」，違者依國家公園法開罰3000，如因而致災，可依放火罪處送辦，並負擔民事賠償責任。