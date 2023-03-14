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國軍負面消息近來連環爆 海陸戰士助收洋蔥板回一成

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
國軍昨天起展開為期45天、每天200人的屏東恆春半島洋蔥助收任務，身穿紅色T恤的海陸弟兄頂著豔陽揮汗助收，農會估算可為半島蔥農省下千萬工資。圖／民眾提供
國軍昨天起展開為期45天、每天200人的屏東恆春半島洋蔥助收任務，身穿紅色T恤的海陸弟兄頂著豔陽揮汗助收，農會估算可為半島蔥農省下千萬工資。圖／民眾提供

屏東恆春半島洋蔥進入採收期，國軍行之有年的助收，昨天起由海軍陸戰隊99旅步一營展開為期45天、每天200人助收任務，身穿紅色T恤的海陸戰士散佈綠色洋蔥田間，頂著豔陽揮汗助收，有民眾形容是「半島最美的田間風景」；在地農會說，「紅衣戰士」每年為蔥農省下可觀的千萬工資，國軍最近適逢多事之秋，敦親睦鄰助收畫面更讓人覺得窩心。

位在屏東恆春的三軍聯訓基地，國軍敦親睦鄰工作之一的洋蔥助收行之有年，在義務役兵源充足時期，每年投入600人，時間50天，全募兵制實施前開始逐年調降助收兵力，填補蔥農轉型機械化的空窗期，2015年減至225人，2016年再減至200人，之後一直維持200人，時間減為45天；對於引發職業軍人當免費農工、影響戰力的負面聲音，在地民代和農會以有缺工需求且是「行之有年的軍愛民好範例要維持」不能停，軍方對外都強調，戰備訓練不會受影響。

屏東恆春半島包括恆春鎮、車城、枋山3鄉鎮，是國內洋蔥重要產區，產量占全國半，產期從本月初起到5月，國軍助收蔥的軍愛民畫面未停，但種植面積仍呈現持續下降趨勢，已由20年前最盛時期的600多公頃，跌至今年的400公頃；車城農會總幹事林茂盛說，農村缺工、老化、原物料和工資上漲都是老問題，近年不是異常暖冬欠收，就是盛產量大價跌，部分蔥農乾脆改種雜糧、領休耕補助或種紅龍果，不僅輕鬆，收入也較穩定。

恆春鎮農會表示，洋蔥是勞力密集產業，目前種植、收穫和分裝都已朝機械化邁進，但在地蔥田多是小面積栽植，不利機械採收，仍待克服，在農村人口老化，長期缺工下，短期內仍需要軍方助收協助，以今年最低採收工資每天1300元計算，估算可為半島蔥農省下千萬工資。

恆春半島去年因暖冬欠收致量少價揚，恆春農會說，今年因天氣穩定、無病蟲害算是豐收年，每分地可收逾400包，目前早蔥產地收購價大球15公斤裝270元、中球價250元，小球200元，零售價分別是420元、400元和270元，維持去年欠收的好價，進入量產後，會小幅下跌。

國軍昨天起展開為期45天、每天200人的屏東恆春半島洋蔥助收任務，身穿紅色T恤的海陸戰士頂著豔陽揮汗助收，被遊客形容是「恆春半島最美的田間風景！」。圖／民眾提供
國軍昨天起展開為期45天、每天200人的屏東恆春半島洋蔥助收任務，身穿紅色T恤的海陸戰士頂著豔陽揮汗助收，被遊客形容是「恆春半島最美的田間風景！」。圖／民眾提供

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