愛河兩岸地標40年後不一樣了！國賓將拆蓋成高雄第三高樓

高雄國賓飯店矗立在愛河畔41年，今年2月1正式謝幕，申請危老重建通過，預計最快今年第3、4季拆除，規畫興建55層、高度240公尺的高樓，會是飯店和住宅共構的設計，將成為高雄第三高的摩天大樓，僅次於八五大樓、亞灣區豪宅「遠雄THE ONE」。

高雄國賓飯店熄燈，員工、老客人感到不捨，許多同仁轉戰其他飯店業，外界也關注改建時間表，國賓以總價近24億元，將高雄國賓一半土地產權賣給厚生與大陸建設，三方持有土地比率分別為50％、30％與20％。

臉書社群「高雄好過日」近日分享畫冊《大港都組曲》的老照片，拍攝時間約為1982至1984年間，畫面中最醒目的2座地標，是高雄早期代表性觀光飯店華王與國賓。華王飯店1968年落成，當時鹽埕區只有該棟大樓達15層，由大統吳家投資，有300間房間，為當時高雄規模最大觀光飯店，超越較早開幕的華園。

13年後的1981年，高雄國賓大飯店在愛河畔開幕，樓高21層，有453間客房，和隔年完工的23層超群大廈，是80年代初高雄少數超過20層的大樓。國賓也取代華王成為高雄最高、更高檔的觀光飯店。

隨著新飯店陸續加入戰場，飯店市場掀起淘汰戰。2019年11月，華王飯店歇業，土地出售給興富發建設，目前正改建為37層住宅大樓「港灣一號院」，128.6公尺高度可望成為鹽埕區第一高樓，1115戶也是鹽埕戶數最多的社區。

2023年1月底，國賓飯店正式歇業，業者和大陸建設等合作重建，環評資料顯示將興建55層，不含屋突240公尺的高樓，可能會是飯店與住宅共構的設計，有機會成為高雄第三高樓。

「高雄好過日」指出，華王、國賓飯店都曾在愛河兩岸風光一時，高雄國賓飯店歇業前營運狀況不算太差，業主也未放棄飯店經營，未來仍可能重現榮景，甚至引進更有競爭力的國際品牌，成為愛河畔的觀光亮點。國賓、華王兩塊地，40年前分別是愛河兩岸地標，40年後陸續重建，地方期待改建早日完成，讓「時代的眼淚變成新亮點」。