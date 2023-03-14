高市圖助繪本創作者成作家！《旺來神》教孩子莫盲從
高雄市立圖書館「好繪芽奬」入圍作品《旺來神》出自素人繪本創作者一口（本名：王佩心）之手，她參加高市圖舉辦的繪本創作班，透過「好繪芽繪本人才扶植計畫」，作品正式媒合出版。《旺來神》故事靈感來自台灣常見的宗教詐騙案，透過精心轉化而成為有趣的童話與寓言故事。
作者一口是高雄在地繪本作家，她分享繪本的誕生歷程，表示自己2020年參加高市圖好繪芽繪本創作課程後，腦袋裡許多奇奇怪怪的想法終於可以呈現在故事內容中，因此決定投入繪本創作。《旺來神》去年入圍好繪芽奬、英國dpiCTUS未出版圖畫書精選書展（the unpublished picturebook showcase）、信誼幼兒文學獎肯定。
故事中的「旺來神」起初只是一顆普通「旺來」，碰巧掉入小廟後，沒想到向旺來許願的小動物們居然都實現了願望。前來許願的小動物愈來愈多，旺來變成了旺來神，小廟也變成了大廟。繪本作家劉旭恭分享看完的心得，這本書讓他回想起小時候去拜拜和逛夜市的感覺。繪本作家郭乃文也推薦此書，以輕鬆卻不說教的方式，描繪出人們從眾的盲從心態，是值得好好欣賞及思考的好作品，透過繪本還能與孩子共讀並討論關於信仰的目的、盲目的相信、一步登天的願望等等題。
「我也可以給旺來神一顆花生嗎？」、「我覺得還是要靠自己的努力才可以達成願望！」小朋友看完故事，寫下自己的願望邊討論著故事，希望成為一顆小小旺來神。
高市圖代理館長林奕成表示，很高興看見一口的《旺來神》繪本在好繪芽創作班中孵育完成，是四年來學員首位創下入圍並獲出版的紀錄，讓更多人看見台灣原創故事，也給予「好繪芽」最大肯定。高市圖將購入百餘本《旺來神》作為館藏，支持在地繪本作家，讓更多讀者可以到各圖書分館看見自高雄發芽的好故事。即日起至4月30日，《旺來神》繪本原畫展在高市圖總館3樓展出。詳細資訊可上高市圖官網查詢https://www.ksml.edu.tw/。
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