快訊

陳建仁證實：故宮千張國寶資料外流 在陸拍賣網站賤賣

太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的比ChatGPT傲嬌耶

彰化監獄脫逃受刑人朱漢宗老家附近被抓！結束24小時逃脫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

定價6千漲價至1萬 高市觀光局稽查揪出4家旅宿違規

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市觀光局會同消保官稽查房價，查核業者的登錄房價與實際收費有無不符。圖／高市觀光局提供
高市觀光局會同消保官稽查房價，查核業者的登錄房價與實際收費有無不符。圖／高市觀光局提供

農曆春節過後，大型演唱會接連在高雄登場，熱門時段一房難求，上月曾傳出知名旅店哄抬房價遭樂迷投訴事件。高市府觀光局表示，觀光局會同消保官主動出擊稽查房價，共查出4家旅館超出備查房價，甚至有假日訂價6千卻哄抬1萬多元情形，將依級距開罰1至5萬不等罰鍰。

今年2月起，新好男孩、西城男孩、韓國女團BLACKPINK，以及台灣人氣天團五月天及天后張惠妹陸續在高雄開唱，演唱會期間旅宿業住房率高，傳出知名旅店遭遊客投訴無預警「加價」及出現近10萬元的天價住宿，損及高雄觀光形象。

根據觀光局統計，高雄市一般旅館376家。今年 3月9、10日，觀光局人員會同市府消保官執行房價稽查專案，共查出鹽埕區3家及新興區1家業者超出備查房價。

局長高閔琳說，為保障消費者權益，觀光局聯合消保官近日密集稽查房價，希望讓旅客享有高水準服務及安心的住房價格，後續仍會加強稽查頻率與次數，如有業者仍惡意哄抬且無改善，將會連續裁罰不手軟。

觀光局解釋，依據旅館業管理規則、民宿管理辦法，旅館業應將房價報請地方主管機關備查，若高於備查價格，主管機關得令限期改善或處新台幣1萬元以上5萬元以下。依據「發展觀光條例」，超額20％以下罰1萬，20％至40％罰4萬，40％以上罰5萬。

高市觀光局會同消保官稽查房價，查核業者的登錄房價與實際收費有無不符。圖／高市觀光局提供
高市觀光局會同消保官稽查房價，查核業者的登錄房價與實際收費有無不符。圖／高市觀光局提供

觀光局 消保官 演唱會

延伸閱讀

高雄蓮潭燈會 榮獲美國繆思設計兩項大獎肯定

16國200名阿根廷探戈舞者爭艷 聚首高雄舞力全開

陳其邁攜高雄熊為熊本熊提前慶生 擬推雙熊聯名萌經濟

露營旅遊夯 高市輔導9家業者土地合法使用

相關新聞

高市圖助繪本創作者成作家！《旺來神》教孩子莫盲從

高雄市立圖書館「好繪芽奬」入圍作品《旺來神》出自素人繪本創作者一口（本名：王佩心）之手，她參加高市圖舉辦的繪本創作班，透...

定價6千漲價至1萬 高市觀光局稽查揪出4家旅宿違規

農曆春節過後，大型演唱會接連在高雄登場，熱門時段一房難求，上月曾傳出知名旅店哄抬房價遭樂迷投訴事件。高市府觀光局表示，觀...

屏東老七佳石板屋去年慘遭祝融 修復工程預計5月完工

屏東縣春日鄉老七佳石板屋聚落群去年遭祝融，燒毀一棟石板屋廚房及兩座涼亭，屏東縣政府今年獲中央補助，由耆老帶領部落青壯年展...

斜槓不愁失業！高市勞工局開照服員訓練班結合專長輔療

高市勞工局照顧服務員訓練班結訓學員「阿中」，是中高齡學員，從事音樂教育20年，因少子化浪潮萌生轉業念頭，在長照機構實習時...

高市399月票4月上路 台鐵7月納入

高雄市長陳其邁昨在表揚優良公車駕駛場合，預告高雄市境內公共運輸399元通勤月票方案，可望7月起納入台鐵站點。因應疫後交通...

陳肇隆送百年菩提 緬懷星雲大師

高雄長庚榮譽院長陳肇隆與佛光山開山宗長星雲大師情誼深，因「醫病關係」結成莫逆之交，星雲大師圓寂後第一個植樹節，他買下2棵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦