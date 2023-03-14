定價6千漲價至1萬 高市觀光局稽查揪出4家旅宿違規

農曆春節過後，大型演唱會接連在高雄登場，熱門時段一房難求，上月曾傳出知名旅店哄抬房價遭樂迷投訴事件。高市府觀光局表示，觀光局會同消保官主動出擊稽查房價，共查出4家旅館超出備查房價，甚至有假日訂價6千卻哄抬1萬多元情形，將依級距開罰1至5萬不等罰鍰。

今年2月起，新好男孩、西城男孩、韓國女團BLACKPINK，以及台灣人氣天團五月天及天后張惠妹陸續在高雄開唱，演唱會期間旅宿業住房率高，傳出知名旅店遭遊客投訴無預警「加價」及出現近10萬元的天價住宿，損及高雄觀光形象。

根據觀光局統計，高雄市一般旅館376家。今年 3月9、10日，觀光局人員會同市府消保官執行房價稽查專案，共查出鹽埕區3家及新興區1家業者超出備查房價。

局長高閔琳說，為保障消費者權益，觀光局聯合消保官近日密集稽查房價，希望讓旅客享有高水準服務及安心的住房價格，後續仍會加強稽查頻率與次數，如有業者仍惡意哄抬且無改善，將會連續裁罰不手軟。