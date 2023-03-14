斜槓不愁失業！高市勞工局開照服員訓練班結合專長輔療

高市勞工局照顧服務員訓練班結訓學員「阿中」，是中高齡學員，從事音樂教育20年，因少子化浪潮萌生轉業念頭，在長照機構實習時，偶然機緣以小提琴演奏台灣民謠，發現原本躁動的住民竟安靜下來聆聽，還有長輩跟著唱起歌。結訓後擔任居家服務員外，他也開始擔任音樂輔療助教，未來規畫繼續進修充實高齡及長期照護領域的學能。

31歲的照服員訓練班學員「小婷」，個性喜歡接受挑戰，原從事業務銷售工作，想挑戰學習不易被取代的技術，於是報名參加照顧服務員訓練，結訓後進入日間照顧中心服務。她說，工作需付出陪伴和提供專業照顧，也讓長輩愛她如親孫女，很有成就感，未來將以成為進階個案管理師為目標繼續努力，期許自己持續以專業幫助長輩、減輕家屬壓力。

高雄市勞工局表示，長照工作需結合專業與愛心及耐心，為使所有需要受長期照顧者，都可獲得尊嚴的專業服務，勞工局自106年開辦照顧服務員訓練，至今已培育約6200名照顧服務員投入長期照顧工作。高雄市「112年度照顧服務員訓練」課程，目前正熱烈受理報名中，歡迎年滿16歲以上的市民朋友，不限學經歷，失業或在職者都可報名，如符合特定對象身分，參訓費用完全免費，洽詢電話07-7337595。

勞工局長周登春表示，隨著高齡社會的來臨，長照議題已逐漸受到各界關注，照服員不僅是長輩的守護者，更是社會的安定力量，透過分擔長照需求者的照顧負荷，讓家屬可以無後顧之憂。勞工局也持續不斷地提升師資與教學品質，帶給學員更專業、務實的訓練課程，有意投入照顧服務行列者可踴躍報名參訓。