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澎湖觀光行銷傳捷報 奪美國繆思大獎

中央社／ 澎湖縣13日電

澎湖縣政府與澎湖國家風景區管理處去年觀光活動中，推出的國際燈光藝術節與觀光宣導影片，雙雙獲得美國IAA國際獎項協會所屬繆思創意獎大獎，大幅提升美麗澎湖國際能見度。

澎湖縣政府旅遊處觀光促進科今天新聞稿表示，「2022澎湖國際燈光藝術節」從全球超過37個國家、4000項以上獎項脫穎而出，榮獲的2項繆思創意大獎，分別為「體驗及沉浸式展場（Experiential &Immersive）」、「藝術展場活動（Art Event）」等2項設計金獎。

運用第三漁港國際廣場打造夜間觀光亮點的「2022澎湖國際燈光藝術節」，今年2月28日長達5個月展期結束後將主燈「舞躍銀波」和光耀漁翁島、珊瑚之心、遨遊飛翔等適合場區條件和在地氣候的燈組留置現地，成為永久性展出作品。在澎湖縣議會支持下，將於9月再度於國際廣場登場，並於湖西規劃延伸展區展出。

交通部觀光局澎湖國家風景區管理區不遑多讓，製作的宣傳影片榮獲繆思創意獎3項大獎肯定。影片「（葡萄牙文-漁人島）Pescadores」榮獲「影片/旅遊」類別、「影片/生活風格」類別2項金獎；「旅行與我，海與風的心靈的對話（遊程） The dialoguebetween travel and my soul, sea and wind」則榮獲「影片/旅遊」類別銀獎。

澎管處新聞稿表示，「Pescadores」以現代舞蹈串聯而成，舞者身穿橘黃舞衣，化身為澎湖的象徵花卉—天人菊，在各大景點如藍洞、摩西分海、池西岩瀑、南寮古厝、漁翁島燈塔等地翩翩起舞、穿梭演繹，將澎湖的美景與舞蹈完美結合。

另部影片「旅行與我，海與風的心靈的對話（遊程）」則以異國旅行者視角，將澎湖獨特美景盡收眼底:蔚藍海岸、潔白沙灘、富麗珊瑚礁、刺激水上設施、莊重通梁古榕，最後以三仙塔遠眺澎湖美麗夜景作結尾。

繆思創意大獎（Muse Creative Awards）是由國際獎項協會（International Awards Associates，IAA）所舉辦的國際性創意大賽，表揚具有創意和專業水準的設計等作品。

澎湖縣 藝術節

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