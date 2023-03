澎湖觀光行銷傳捷報 奪美國繆思大獎

澎湖縣政府與澎湖國家風景區管理處去年觀光活動中,推出的國際燈光藝術節與觀光宣導影片,雙雙獲得美國IAA國際獎項協會所屬繆思創意獎大獎,大幅提升美麗澎湖國際能見度。

澎湖縣政府旅遊處觀光促進科今天新聞稿表示,「2022澎湖國際燈光藝術節」從全球超過37個國家、4000項以上獎項脫穎而出,榮獲的2項繆思創意大獎,分別為「體驗及沉浸式展場(Experiential &Immersive)」、「藝術展場活動(Art Event)」等2項設計金獎。

運用第三漁港國際廣場打造夜間觀光亮點的「2022澎湖國際燈光藝術節」,今年2月28日長達5個月展期結束後將主燈「舞躍銀波」和光耀漁翁島、珊瑚之心、遨遊飛翔等適合場區條件和在地氣候的燈組留置現地,成為永久性展出作品。在澎湖縣議會支持下,將於9月再度於國際廣場登場,並於湖西規劃延伸展區展出。

交通部觀光局澎湖國家風景區管理區不遑多讓,製作的宣傳影片榮獲繆思創意獎3項大獎肯定。影片「(葡萄牙文-漁人島)Pescadores」榮獲「影片/旅遊」類別、「影片/生活風格」類別2項金獎;「旅行與我,海與風的心靈的對話(遊程) The dialoguebetween travel and my soul, sea and wind」則榮獲「影片/旅遊」類別銀獎。

澎管處新聞稿表示,「Pescadores」以現代舞蹈串聯而成,舞者身穿橘黃舞衣,化身為澎湖的象徵花卉—天人菊,在各大景點如藍洞、摩西分海、池西岩瀑、南寮古厝、漁翁島燈塔等地翩翩起舞、穿梭演繹,將澎湖的美景與舞蹈完美結合。

另部影片「旅行與我,海與風的心靈的對話(遊程)」則以異國旅行者視角,將澎湖獨特美景盡收眼底:蔚藍海岸、潔白沙灘、富麗珊瑚礁、刺激水上設施、莊重通梁古榕,最後以三仙塔遠眺澎湖美麗夜景作結尾。

繆思創意大獎(Muse Creative Awards)是由國際獎項協會(International Awards Associates,IAA)所舉辦的國際性創意大賽,表揚具有創意和專業水準的設計等作品。