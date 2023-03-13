2500匹馬力新建拖船啟用 金門碼頭添生力軍

金門縣港務處委託打造的2500匹馬力「金港5號」拖船今天啟用，成為金門港船隊生力軍。港務處說，因應疫情降溫、小三通開放，新建拖船可大幅提升港區作業能量與安全維護。

「金港5號」啟用典禮下午在料羅港舉行，交通部航港局、高雄港務警察總隊、中國驗船中心和高鼎遊艇公司等代表共同剪綵見證。港務處長許嘉興說，「金港5號」配備2500匹馬力引擎，帶動2具全向式推進器，能在料羅港淺吃水區域提供靈活操作，主要任務為協助船舶進出港引導、停泊及靠離碼頭作業，提供更完善港區安全維護與服務能量。

此外，「金港5號」搭載FIFI-1等級的消防設備與泡沫櫃，具備充足消防能量，並兼具港內消防及水文定點探測能力，也可進行海上救難及執行相關協助作業。

縣府秘書長謝世傑致詞表示，「金港5號」建造案在港務處與建造設計專業技術團隊合作夥伴努力下，提前完成交付到港；拖船的啟用後為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後與「小三通」開放，提供更佳優質及安全港勤效能。

依港務處資訊，「金港5號」由中信造船集團旗下的高鼎遊艇公司設計與建造，2021年11月開工。船型兼顧環保與節能，採新型設計降低航行阻力，並配備最新航儀系統和拖曳設備，具備30噸拖力。

「金港5號」作業範圍涵蓋金門港（料羅、水頭和九宮）30海浬，全長31.4公尺、寬11.2公尺、深4.1公尺、吃水2.96公尺、船速達12節、巡航距離達400海浬。主要任務為料羅港區港勤作業需求，同時也能支援金門其他港區，如九宮碼頭、水頭碼頭、塔山棧橋碼頭，以及金門附近水域相關作業。