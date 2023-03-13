台南艦結束搜尋任務返台 海委會、海巡署發加菜金

「昇豐128號」漁船2月於太平洋公海失聯，海巡署台南艦歷經16天搜尋，未尋獲失聯船員。海委會主委管碧玲與海巡署長周美伍今天赴高雄港慰勉台南艦船員，頒發加菜金。

海委會表示，台南艦力抗惡劣海象搜尋，雖尋獲數件漂流物，但都不是該船之物，對於未能尋獲失聯船員感到遺憾。台南艦今天抵台，管碧玲和周美伍親赴高雄港慰勉32名搜救船員。

海委會新聞稿表示，海巡署2月20日接獲東港漁業電台通報「昇豐128號」在2月18日失聯，船上共有6人，1台籍、5印尼籍。因位處台灣搜救責任區外，國搜中心立即透過外交及國際搜救管道，協請美方就近搜尋；漁業署也協調附近海域的台籍漁船協助。

海巡署考量國際各方管道搜救未果，恐縮減後續救援能量，在2月24日加派線上巡弋偉星艦前往台菲海域協尋，台南艦則於2月25日航往失聯海域搜尋，搜救過程海象惡劣。

海委會指出，台南艦歷經226小時、4008浬航程搜索未獲，搜救海域面積約2萬9750平方公里。考量目前整體巡防勤務能量，在9日返航，今天下午2時返國。

此外，美方及菲方共派遣定翼機6架次投入擴大搜尋，海巡署也透過帛琉及印尼等國搜救單位，加強留意「昇豐128號」資訊，漁業署也持續聯繫附近友船加入協尋。

海委會表示，將持續透過海巡署派駐印尼及菲律賓人員協調當地搜救單位留意訊息，台灣也會持續由台菲海域勤務艦船併同協尋，如獲有關具體訊息將立即救援。