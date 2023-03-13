高雄蓮潭燈會 榮獲美國繆思設計兩項大獎肯定

今年在高雄蓮池潭畔登場的2023高雄蓮潭燈會，獲得2023美國「謬思設計大獎」（MUSE Design Awards）「整體燈光設計」項目最高榮譽「鉑金獎」，以及「謬思創意大獎」（MUSE Creative Awards）「文化活動」項目「金獎」兩項肯定。

2023高雄燈會回歸地區燈會，首度移師蓮池潭風景區辦理，以深厚的宗教文化與歷史底蘊，打造出濃濃台灣味的在地燈會，不僅網路聲量全台第一，11天更創下逾2百萬參觀人次，外縣市遊客近4成，周邊住房率8成以上，為高雄市觀光產業及地方商圈帶來超過30億元觀光產值。

謬思獎（MUSE Awards）創立於2015年，由美國國際設計獎項協會（IAA）主辦，分為謬思設計大獎與謬思創意大獎兩大類，是全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一，屬於全世界設計領域人士的專業競賽。高雄市觀光局高閔琳感謝國際獎項肯定，她表示，今年高雄蓮潭燈會以「越在地、越國際」為主軸，以宏觀策展概念寫下許多創舉，不但網路聲量全台第一，更在全球參賽作品中脫穎而出，透過「光」與在地文化故事向國內外朋友展現高雄之美。

高閔琳說，蓮潭畔廟宇眾多，龍虎塔、春秋閣、九曲橋等建築物古色古香，曾被CNN列為「愛上高雄十大理由」、深具東方神秘色彩；燈會策展時以享譽國際的宗廟建築設計為主燈，佐以現代燈光科技與音樂，打造「光舞蓮潭」燈光展演，創造古往今來的視覺及聽覺震撼感受，更結合點亮環潭寺廟搭配高雄在地民俗藝陣展演，融合宗教信仰與傳統文化呈現濃濃台灣味與最道地的高雄特色，獲得創意金獎備感光榮。

觀光局更邀請國內演唱會知名的燈光設計師陳威苑擔任燈光設計總監，創作「光舞蓮潭」（Light dances on Lotus Pond）作品，並榮獲最高獎項。陳威苑表示，蓮池潭具有獨特的地景與水岸風貌，也是台灣寺廟最密集地區，其中以龍虎塔、春秋閣五里亭、玄天上帝、孔廟等最富盛名，本次燈會挑選出代表東方文化的中式建築、神像，搭配燈光設計，以360度無死角呈現，將科技光束貼合傳統宮廟建築，以絢麗燈光融合廟宇元素、青春世代跳躍的音樂節奏，展現東方與西方文化、傳統與現代的交融，呈現台灣文化多元並蓄的精神。

陳威苑也透露，本次光舞蓮潭燈光設計最大挑戰，是將廟宇以燈光勾勒出建築體的線條，他多次像蜘蛛人一樣爬到玄天上帝神像上裝燈，就是要呈現最好的燈光展演效果，讓遊客從環湖的不同角度，感受多重的燈光視覺饗宴。