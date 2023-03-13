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金門海巡掃蕩烏坵海域 查獲不法越界陸船

中央社／ 金門縣13日電

海巡署金馬澎分署今天表示，在烏坵鄉大坵海域發現1艘中國籍漁船非法進行潛水漁撈作業，金門海巡以優勢警力登檢，查扣漁船及4名中國籍船員，全案完成調查後依法裁處。

金門海巡隊發布新聞稿表示，鑑於近期中國漁船到烏坵海域越界違規作業，金馬澎分署規劃以專案任務方式，調派金門海巡隊PP-10081艇在金門、烏坵海域威力掃蕩。

海巡隊表示，金馬澎分署副分署長蔡茂埕近日率艦隊分署金門海巡隊PP-10081執行烏坵海域掃蕩勤務，結合烏坵安檢所岸際巡邏監控下，在大坵東方海域發現1艘中國籍漁船，正在從事潛水漁撈作業，立即以優勢警力，實施登檢、取締。

海巡隊副隊長刁子敬表示，海巡人員當場查扣涉案漁船及4名船員，清艙檢查並未發現有牛、豬肉類相關製品，已將扣留人員押抵金門料羅港進行後續調查，期間往返航程長達150浬。經全船消毒作業並實施COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩都是陰性，送往金門岸巡隊辦理留置調查。

金馬澎分署表示，中國籍漁船未經許可進入烏坵海域從事漁撈作業，已涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，全案完成調查後將依法裁處。海巡隊將不定期持續規劃艦艇擴大威力掃蕩巡弋，並緊密結合烏坵安檢所及守備大隊能量守護烏坵海域治安及漁業資源。

海巡署 金門

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