自由車環台賽高雄站16日登場 11行政區分區交管

2023國際自由車環台公路大賽高雄終點站16日登場，起點為大樹區佛陀紀念館，終點為高雄國家體育場。高雄市運發局提醒，路線行經11個行政區，將分區交通管制。

運動發展局表示，本週高雄國家體育館（世運主場館）很熱鬧，分別舉辦國際自由車環台賽和BLACKPINK演唱會。世運大道將於15日、16日、18日、19日雙向封閉管制。

運發局發布新聞稿指出，2023國際自由車環台公路大賽是國際自由車總會（UCI）2.1級頂尖賽事，來自31個國家、22支國際自由車隊，共184名選手參賽。世運大道將在15日晚上10時至隔天下午6時雙向封閉。

運發局表示，賽事當天重點管制區域，包括台29線、台28線、台27甲線、台27、高133、台20、台22等路段。競賽道路將提前淨空，橫向穿越路口將於自由車隊抵達前全面管制。

另外，國道10號嶺口交流道台29線路口在當天上午9時55分至10時25分、下午12時35分至1時20分（回程）暫時封閉。國道10號燕巢交流道台22線路口下午12時50分至下午1時35分暫時封閉。

環台賽結束後，緊接著18日、19日BLACKPINK演唱會也在世運主場館登場，世運大道會在18日、19日上午8時至晚上12時封閉，民眾可改走海功路替代。