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別踩雷！BLACKPINK演唱會+自由車環台賽 世運大道封4天

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
世運大道將於3月15、16日及3月18、19日實施雙向封閉管制，敬請民眾配合改道通行。圖／高雄市運動發展局/提供
世運大道將於3月15、16日及3月18、19日實施雙向封閉管制，敬請民眾配合改道通行。圖／高雄市運動發展局/提供

高雄國家體育場這周很熱鬧，接連舉辦「2023國際自由車環台賽」及「BLACKPINK演唱會」。高雄市運動發展局提醒民眾，世運大道將於3月15、16日及3月18、19日實施雙向封閉管制，請民眾配合改道通行。

2023國際自由車環台賽高雄終點站即將在3月16日舉行，這項賽事為國際自由車總會(UCI)一2.1級頂尖賽事，來自31個國家、22支國際自由車隊、共計184位菁英選手參賽。起點佛光山佛陀紀念館鳴槍出發，途經11個行政區，終點高雄國家體育場。世運大道將提前於3月15日晚上10點進行雙向封閉至3月16日下午6點。

BLACKPINK演唱會3月18至19日在高雄國家體育場舉行，世運大道配合演唱會舉辦，將於3月18日及19日每日上午8點至晚上12點封閉。兩場活動舉辦期間請民眾改走海功路替代。

運發局表示，環台賽3月16日當日各行政區道路及重點區域預估管制時間資訊如下：

一、大樹區、旗山區、美濃區：3月16日上午10時至11時；中午12點15分至下午1點15分。

二、六龜區、桃源區：3月16日上午10時30分至12時10分。

三、甲仙區、杉林區：3月16日上午11時30分至12時50分。

四、燕巢區、大社區：3月16日上午12時45分至下午1時45分。

五、楠梓區、左營區：3月16日下午1時至2時。

一、 各區主幹道台29線、台28線、台27甲線、台27、高133、台20、台22等路段（見競賽路線）為影響範圍，請提前改道。競賽道路將提前淨空，橫向穿越路口將於自由車隊抵達前進行全面管制。

二、 國道10號嶺口交流道台29線路口上午9時55分至10時25分、下午12時35分至1時20分(回程)暫時封閉；國道10號燕巢交流道台22線路口下午12時50分至下午1時35分暫時封閉，請避開此時段。

三、 國道1號楠梓交流道(旗楠路口)：下午1時至1時40分。北上請改由仁武/大社交流道上、下國道1號(興楠路)；南下請改下大社交流道(興楠路)。

四、 旗楠路(往楠梓方向封閉)、土庫一路(雙向快車道封閉)、德民路(雙向快車道封閉)、外環西路(雙向快車道封閉)、左楠路(北往南方向)下午12時40分起陸續進行賽道淨空階段性管制，橫向路口穿越部分將於自由車隊抵達前進行封閉管制，請民眾配合交管小心行駛。

詳細管制資訊請上高雄市運動發展局官網查詢https://sports.kcg.gov.tw/

2023國際自由車環台賽3月16日當日各行政區道路及重點區域預估管制時間資訊。圖／全國自由車協會提供
2023國際自由車環台賽3月16日當日各行政區道路及重點區域預估管制時間資訊。圖／全國自由車協會提供
2023國際自由車環台賽來自31國、22支國際自由車隊，共計184位菁英選手參賽。圖／全國自由車協會提供
2023國際自由車環台賽來自31國、22支國際自由車隊，共計184位菁英選手參賽。圖／全國自由車協會提供

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