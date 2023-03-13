國際換肝權威陳肇隆緬懷星雲 送百年菩提樹進佛陀紀念館

高雄長庚榮譽院長陳肇隆與佛光山開山宗長星雲大師，因「醫病關係」結成莫逆之交，兩人情誼深厚，適值星雲大師圓寂一個月後第一個植樹節，他將尋覓多時才買下的2棵百年菩提樹及一棵樹齡逾半世紀的北美落羽松送入佛陀紀念館，表達對星雲大師崇高的感念與緬懷。

國際換肝權威陳肇隆不只救人無數，也植樹救地球，過去每逢植樹節，常赴各地倡議植樹，今年植樹節，他將私人購得的兩棵百年菩提樹及一棵落羽松送進佛館，他說，佛館很會照顧植栽，「我相信是這兩棵彌足珍貴的百年菩提老樹，最好的歸宿」。

佛陀紀念館長如常法師表示，陳院長致贈的兩棵百年菩堤樹，壯碩的老樹佇立於自在解脫園區，如同菩薩一樣護法衛教。另棵半百樹齡的落羽松將落腳雙閣樓與生態池相互呼應。大家挑燈夜戰，於植樹節當晚完成移植。

如常說，陳院長原本去年10月就想送，11月選定場址，後來碰上大師身體不適延期，於今年植樹節完成移植。院長認為，菩提是佛教聖樹，送給佛館最適合，昨天他到佛館親自督工，從早上忙至晚間8點才離去。院長每年植樹節都會種樹感念需要感恩的人，他與星雲大師情誼深厚，過去多次在在佛館舉辦國際學術會議，也偕外賓種樹。

「3月12是星雲大師圓寂一個月後的植樹節，致贈這兩棵彌足珍貴的百年菩提老樹，聊表我對大師最崇高的敬意、感念與緬懷」，高雄長庚名譽院長陳肇隆在臉書po文，表達致贈百年菩堤給佛館方心意。

陳肇隆說，百年菩提彌足珍貴，佛館是最佳好的歸宿，這兩棵老菩提樹約尋覓半年以上時間，得知有園區另有規畫將移除而買下，初春是樹木新陳代謝最好的時期，樹木正當萌芽季節又距颱風期有段時日，是植樹最好的時節。先前他即想贈樹給佛館，不意碰上星雲大師圓寂，此刻即以百年菩提表達對大師的敬仰。