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屏東龍頸溪改善工程最後一哩路 今動工將進入交通黑暗

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米今視察內埔鄉龍頸溪排水改善工程，改善三座橋樑，其中一座內埔橋，行經內埔鄉鬧區，工程期間將面臨交通瓶頸。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米今視察內埔鄉龍頸溪排水改善工程，改善三座橋樑，其中一座內埔橋，行經內埔鄉鬧區，工程期間將面臨交通瓶頸。記者劉星君／攝影

龍頸溪是貫穿屏東縣內埔鄉、竹田鄉溪流也是客庄母親之河。縣府改善內埔鄉龍頸溪遇暴雨易淹水，與排放水質等問題，5年前跨局處規畫，如今最後一哩路，240公尺排水路拓寬、改善3座橋梁，河岸旁就是縣定古蹟天后宮昌黎祠，且位在內埔鬧區交通要道，工程今動工，將進入交通黑暗期。

屏東縣長周春米說今視察龍頸溪改善工程，並主持動工儀式。周春米說，龍頸溪是客庄母親河，長年來水道不寬，下大雨、颱風易淹水，造成民宅困擾，加上汙水排放水質不乾淨，5年前啟動跨局處整體改善。

周春米說，環保局在龍頸溪上游設置淨水場、水利處汙水下水道建設，客務處兩岸景觀改善，「最後一哩路」240公尺改善，面臨挑戰，因一旁天后宮昌黎是縣定古蹟。橋梁、排水改善，透過都市變更土地徵收，如今相關整備工作做好，河道將拓寬12到15米。

水利處指出，總工程經費7千萬元，工期1年，改善240公尺中有三座橋梁改建，人行拱橋改建、內埔橋與秋善橋。改善工程緊鄰縣定古蹟與左岸民宅，難度包括內埔橋距離古蹟圍牆約3公尺、既有的護岸距離古蹟圍牆僅1.5公尺。

水利處指出，針對護岸改建因應對策，新建護岸拓縮設置，透過治理計畫線的劃設將護岸往河道內拓縮約1.5到2.5公尺，增加施工空間。採用補強工法，既有護岸不打除，改為全面施做新的護岸，可有效保護原有護岸安全，也不會因施工開挖導致古蹟結構受損。

縣議員李世淦說，工程位在內埔鬧區核心地帶，工程期間將面臨交通瓶頸黑暗期，希望大家能體諒，縣府相關交通配套要做好，期待工程完工後，解決周邊淹水問題。

屏東縣內埔鄉龍頸溪排水改善工程最後一哩路改善240公尺、包括三座橋、緊鄰縣定古蹟天后宮，其中內埔橋位在內埔鄉鬧區，工程將面臨交通瓶頸。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉龍頸溪排水改善工程最後一哩路改善240公尺、包括三座橋、緊鄰縣定古蹟天后宮，其中內埔橋位在內埔鄉鬧區，工程將面臨交通瓶頸。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左三）今視察內埔鄉龍頸溪排水改善工程，聽取相關簡報。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左三）今視察內埔鄉龍頸溪排水改善工程，聽取相關簡報。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左四）今視察內埔鄉龍頸溪排水改善工程，主持動工儀式。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左四）今視察內埔鄉龍頸溪排水改善工程，主持動工儀式。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右一）今視察內埔鄉龍頸溪排水改善工程，聽取相關簡報。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右一）今視察內埔鄉龍頸溪排水改善工程，聽取相關簡報。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右三）今視察內埔鄉龍頸溪排水改善工程。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右三）今視察內埔鄉龍頸溪排水改善工程。記者劉星君／攝影

護岸 古蹟

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