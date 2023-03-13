疫後百名公車駕駛流失 陳其邁：補足票價差為駕駛加薪

疫情後交通復甦，高雄市公車駕駛出現百名人力缺口，高雄市長陳其邁13日上午出席111年度模範公車駕駛長表揚活動，他表示，今年起編列預算，將票價及運價差一次補足，並由業者提撥部分補貼款提高駕駛長及從業人員就業待遇，預計駕駛長待遇每年提高2到4萬元，希望改善業者營運，並留住相關人才，吸引更多人力投入，提升公車服務品質。

港都客運總經理戴道根表示，高雄市12元的公車票價30年沒調整，是全台最低，但過去高雄市對公車營運虧損補貼上限只有42元，遠較北部50、60元低，還有車輛折舊差異，平均獲得補助不到40元，幾乎每家業者都虧損，營運收入少，員工待遇就難提高，市府今年多提了1億9千萬元預算補貼，補足票運價差，希望進一步調高駕駛薪資福利。

戴道根說，高市公車在疫情期間減了3%班次，有許多駕駛員轉行，但班次回復後，國旅旺盛，貨物經濟也發展，駕駛員流失嚴重，高雄7家業者約少了150多位駕駛員，人力缺口達1成。業者估計，上下班尖峰時間要有95%駕駛員上線，若人力不足，很容易造成脫班狀況，希望透過薪資調整，把駕駛員找回來，尖峰時段讓民眾都有車可搭。

陳其邁表示，高雄市面積是台北市的11倍大，捷運路網僅60公里長度，需要倚賴公車補足，串連偏鄉與市區交通，是阿公阿嬤出門、看病不能缺少的重要運具。從那瑪夏到市區開車要2.5小時，桃源到市區也要3小時，駕駛長是最辛苦的一群，市府衡量財政狀況，在議員支持下，調高運價與票價間補貼，希望落實交通平權，讓駕駛長有更好的待遇。這次接受表揚的駕駛長都是各客運公司精挑細選，駕駛服務受到市民高度肯定，在此表達感謝之意。

接受表揚的優良駕駛長包括：東南客運陳培達，統聯客運葉鉑濬，義大客運林傑翊，南台灣客運岳靖鎧、劉京員，漢程客運黃暖其、鍾國輝，高雄客運邱柏誠、鄭景文、宋世紘，港都客運林榮崇、褚恩彤、劉安傑、林育丞。