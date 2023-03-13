陳其邁宣布399市區通勤月票利多 7月起納入台鐵站點

高雄市長陳其邁今上午出席111年度模範公車駕駛長表揚活動，針對4月即將上路的高雄市境內公共運輸399月票通勤月票方案，再宣布一項利多，未來月票可搭乘範圍將再納入市區台鐵各站點，預計7月與MeN Go卡完成票證系統整合後，即可全面上線。

陳其邁表示，配合交通部促進公共運輸使用方案，4月新上路的月票方案是高雄市區通勤月票399元、7月推出南高屏跨區通勤月票999元。399月票方案除了可無限次搭乘境內捷運、公車、輕軌、渡輪及公共自行車等運具，預計7月起，台鐵也會納入月票方案，仍維持399票價，嘉惠更多火車通勤族。

陳其邁說，多元運具成本不同，北北基桃有更普遍的大眾運輸，通勤月票就要1200元；高雄捷運路網相較其他縣市相對充裕，高雄捷運路線長度60公里，日運量18萬人次，台中捷運路線長度16.7公里，運量只有3.2萬人次，票價就要根據不同城市運輸狀況做調整。

未來台鐵納入區域交通399通勤方案，如果從湖內搭火車到左營上班，都能使用通勤月票，加上綿密公車路網建置，希望加速公車電動化、路線捷運化，城鄉票價一致化的目標，落實交通平權。