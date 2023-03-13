快訊

美把軍備庫存放台灣？法案文的「For Taiwan」是關鍵

美眾院中國委員會主席強調台海問題 籲兩黨團結抗中

奧斯卡得獎名單！《媽的》楊紫瓊首位華裔影后 《我的鯨魚老爸》布蘭登費雪奪影帝

陳其邁宣布399市區通勤月票利多 7月起納入台鐵站點

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄市長陳其邁宣布399元通勤月票利多，7月起搭乘市內台鐵各站點也能享月票優惠。記者蔡容喬／攝影
高雄市長陳其邁宣布399元通勤月票利多，7月起搭乘市內台鐵各站點也能享月票優惠。記者蔡容喬／攝影

高雄市長陳其邁今上午出席111年度模範公車駕駛長表揚活動，針對4月即將上路的高雄市境內公共運輸399月票通勤月票方案，再宣布一項利多，未來月票可搭乘範圍將再納入市區台鐵各站點，預計7月與MeN Go卡完成票證系統整合後，即可全面上線。

陳其邁表示，配合交通部促進公共運輸使用方案，4月新上路的月票方案是高雄市區通勤月票399元、7月推出南高屏跨區通勤月票999元。399月票方案除了可無限次搭乘境內捷運、公車、輕軌、渡輪及公共自行車等運具，預計7月起，台鐵也會納入月票方案，仍維持399票價，嘉惠更多火車通勤族。

陳其邁說，多元運具成本不同，北北基桃有更普遍的大眾運輸，通勤月票就要1200元；高雄捷運路網相較其他縣市相對充裕，高雄捷運路線長度60公里，日運量18萬人次，台中捷運路線長度16.7公里，運量只有3.2萬人次，票價就要根據不同城市運輸狀況做調整。

未來台鐵納入區域交通399通勤方案，如果從湖內搭火車到左營上班，都能使用通勤月票，加上綿密公車路網建置，希望加速公車電動化、路線捷運化，城鄉票價一致化的目標，落實交通平權。

台中捷運 公車

延伸閱讀

陳其邁搭直升機看水情 學者倡洪水資源化可創多贏

陳其邁攜高雄熊為熊本熊提前慶生 擬推雙熊聯名萌經濟

府會聯手拚城市外交！陳其邁訪熊本 帶雄讚伴手禮表心意

造型大突破！首次挑戰時尚雜誌拍攝 陳其邁化身運動潮男

相關新聞

陳其邁宣布399市區通勤月票利多 7月起納入台鐵站點

高雄市長陳其邁今上午出席111年度模範公車駕駛長表揚活動，針對4月即將上路的高雄市境內公共運輸399月票通勤月票方案，再...

高雄看演唱會！達人帶你熱血追星 揭獨特偶像應援文化

韓國世界級女團BLACKPINK首度來高雄開唱，搶到門票的你，是不是準備開始瘋狂追星了呢？

來去高雄看演唱會！達人帶你吃喝玩樂

氣候宜人、交通便利及場地選擇多元等，是高雄舉辦演唱會的優越條件，上半年迎來多組國內外巨星接力開唱，讓全臺粉絲熱血沸騰。

南高攜手開發高屏溪水源工程 穩定大高雄供水

高雄市長陳其邁今天與水利署空中勘察高屏溪，水利署南區水資源局與高雄市政府合作，將加速開發伏流水等新水源工程，規劃推動地下...

高雄市青創補助挺青年頭家 租金設備行銷都可申請補助

為協助青創事業穩固初期基礎，高雄市青年局辦理112年度青年創業補助，4月13日至27日受理補助，凡於107年1月1日至1...

高雄水情吃緊 南水局偕市府多元開發伏流水等資源

南部水情嚴峻，高雄水情現在為黃燈，採夜間減壓供水。南水局表示，里嶺伏流水工程預計114年底完成，每天將再增加10萬噸供水...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦