南高攜手開發高屏溪水源工程 穩定大高雄供水

高雄市長陳其邁今天與水利署空中勘察高屏溪，水利署南區水資源局與高雄市政府合作，將加速開發伏流水等新水源工程，規劃推動地下水補注區域，穩定大高雄供水。

「高屏溪」是全台流域面積最大的河川，更是高雄地區最主要取水來源。由於，高屏溪豐、枯期流量差異達9倍之多，近年中央透過前瞻經費大力執行，來保障枯水期時，民生用水仍能穩定供應。

南水局指出，沿岸設置8處伏流水取水設施，取水量最大可達每日80萬立方公尺，預計114年底再完成里嶺伏流水工程，可望增量每日10萬立方公尺取水量，後續逐步向上游規劃伏流水潛能場址，多管齊下發揮川流水及伏流水聯合運用效益。

南水局表示，里嶺伏流水工程目前已上網招標，預計今年5月開工，114年12月開始供水。另為評估高屏溪中、上游伏流水潛能開發場址，110年已完成地下水補注湖場址地質，補注成效規劃，112至113年擇定辦理荖濃溪與隘寮溪匯流口伏流水工程規劃工作。

「未來將參照濁水溪天然河道疏濬地下水補注工法案例。」南水局表示，在汛期末與枯水期初期，配合河川疏濬作業提高河道入滲能力，補注涵養淺層地下水。