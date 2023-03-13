快訊

博客來史上最低書價折扣 出版社震驚「魔鬼藏在這裡」

邱太三證實：金門二膽上兵在大陸 對岸透過管道告知

南高攜手開發高屏溪水源工程 穩定大高雄供水

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄市長陳其邁與水利署南區水資源局空中勘察高屏溪流域。圖／水利署南區水資源局提供
高雄市長陳其邁與水利署南區水資源局空中勘察高屏溪流域。圖／水利署南區水資源局提供

高雄市長陳其邁今天與水利署空中勘察高屏溪，水利署南區水資源局與高雄市政府合作，將加速開發伏流水等新水源工程，規劃推動地下水補注區域，穩定大高雄供水。

「高屏溪」是全台流域面積最大的河川，更是高雄地區最主要取水來源。由於，高屏溪豐、枯期流量差異達9倍之多，近年中央透過前瞻經費大力執行，來保障枯水期時，民生用水仍能穩定供應。

南水局指出，沿岸設置8處伏流水取水設施，取水量最大可達每日80萬立方公尺，預計114年底再完成里嶺伏流水工程，可望增量每日10萬立方公尺取水量，後續逐步向上游規劃伏流水潛能場址，多管齊下發揮川流水及伏流水聯合運用效益。

南水局表示，里嶺伏流水工程目前已上網招標，預計今年5月開工，114年12月開始供水。另為評估高屏溪中、上游伏流水潛能開發場址，110年已完成地下水補注湖場址地質，補注成效規劃，112至113年擇定辦理荖濃溪與隘寮溪匯流口伏流水工程規劃工作。

「未來將參照濁水溪天然河道疏濬地下水補注工法案例。」南水局表示，在汛期末與枯水期初期，配合河川疏濬作業提高河道入滲能力，補注涵養淺層地下水。

目前是抗旱關鍵時期，南水局正與高雄市政府密切合作鑿設抗旱井，嚴格控管水庫出水量，趕辦抗旱應變計畫，加速新增水源上場時程，增加南部地區抗旱的韌性。

高雄市府與水利署南區水資源局將共同開發水源工程。圖／水利署南區水資源局提供
高雄市府與水利署南區水資源局將共同開發水源工程。圖／水利署南區水資源局提供

地下水 高屏溪 抗旱

延伸閱讀

高雄水情吃緊 南水局偕市府多元開發伏流水等資源

16國200名阿根廷探戈舞者爭艷 聚首高雄舞力全開

寶二水庫水管破裂停水！水利署搶修中、估明傍晚恢復供水

陳其邁搭直升機看水情 學者倡洪水資源化可創多贏

相關新聞

2成5消防車逾齡 屏東、台東盼加快汰換

高雄市消防車2019年逾齡比達20.39%，一度是六都最老，透過中央補助款挹注，加上民間捐贈，車輛加速新陳代謝，目前消防...

南高攜手開發高屏溪水源工程 穩定大高雄供水

高雄市長陳其邁今天與水利署空中勘察高屏溪，水利署南區水資源局與高雄市政府合作，將加速開發伏流水等新水源工程，規劃推動地下...

高雄市青創補助挺青年頭家 租金設備行銷都可申請補助

為協助青創事業穩固初期基礎，高雄市青年局辦理112年度青年創業補助，4月13日至27日受理補助，凡於107年1月1日至1...

高雄水情吃緊 南水局偕市府多元開發伏流水等資源

南部水情嚴峻，高雄水情現在為黃燈，採夜間減壓供水。南水局表示，里嶺伏流水工程預計114年底完成，每天將再增加10萬噸供水...

重現1970加工區女性勞動者故事 勞博館廣播劇說給你聽

高雄勞工博物館在3月推出勞動劇場《「培」你說故事！》廣播劇，平均年齡67歲的素人演員們，以聲音重現1970年代加工區女性...

逾齡車出勤 最怕水箱泵浦停擺

2020年2月高雄鳳祥消防分隊人車出勤途中遭聯結車撞翻，消防員甩出車外，釀1死4傷，舊型消防車僅駕艙前座有安全帶問題浮上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦