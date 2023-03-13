高雄市青創補助挺青年頭家 租金設備行銷都可申請補助

為協助青創事業穩固初期基礎，高雄市青年局辦理112年度青年創業補助，4月13日至27日受理補助，凡於107年1月1日至112年3月12日間設立登記的公司、商業或已辦理稅籍登記的青創事業，且負責人或代表人設籍高雄市、18至45歲的青年，均可提出申請。

補助項目緊扣青創事業創業初期所需，包含營業場所租金、營業用生財器具及行銷方案，3項補助項目共有20萬元額度可供任意搭配，所申請項目合計最高補助15萬元，歡迎符合資格並有資金需求的青創事業提出申請。

青年局表示，109年起辦理「青年創業補助」，至今已協助近700家青創事業，針對青創事業開辦費用提供補助。今年增列行銷方案補助，選擇相當多元，包括實體招牌廣告、搜尋引擎關鍵字優化、社群媒體廣告投放或網際網路付費廣告等線上行銷皆納入補助範圍，希望協助業者跟上社群媒體潮流，有效提升品牌知名度。

另為降低青創業者負擔，提高營業用生財器具及行銷方案補助比例至70%，只要準備30%自籌款即可購買。今年計畫期間5月1日至9月30日，且放寬請領時間，只要計畫執行完畢即可請領，協助業者更快領到核撥補助。

青年局指出，為避免申請人集中於受理開始第一天就申請，今年申請總金額若超過補助預算，將以符合數學隨機分布的函式辦理電腦程式公開抽籤，決定審查順序，抽籤結果將於官網公告周知，確保補助作業公平公正公開。青年局將依審查順序進行實質審查，並非先送件就會先審查，請申請人確認備齊申請文件後，再行送件即可。

申請書內容簡單，官網除了申請須知，還有懶人包及QA可供參考，如仍有任何問題，撥打諮詢專線07-7995678分機2371、2370、2366、2361，有專人解答。青年局強調，今年一律採臨櫃受理方式，申請文件必須親送至青年局，且每人限送1件，呼籲切勿相信坊間代辦業者保證核准話術，以免遭收高額代辦費用及孳生糾紛。