高雄水情吃緊 南水局偕市府多元開發伏流水等資源

南部水情嚴峻，高雄水情現在為黃燈，採夜間減壓供水。南水局表示，里嶺伏流水工程預計114年底完成，每天將再增加10萬噸供水量，等於水情橘燈時每天省下的用水量。

根據經濟部水利署南區水資源局官網統計，作為高雄市民生用水主要水源的高屏溪攔河堰，截至今天上午8時，川流量已降至約6.1cms（1cms為每秒川流1立方公尺的水），比2月初的9.2cms更低。

高雄市長陳其邁昨天與水利署空中勘察高屏溪，南水局今天發布新聞稿指出，南水局將與高市府合作加速開發伏流水等新水源工程，並規劃推動地下水補注區域，以穩定大高雄供水。

南水局表示，高屏溪是全台流域面積最大的河川，也是高雄地區最主要取水來源；高屏溪豐、枯時期流量差異達9倍之多，為保障枯水期用水，沿岸已設置8處伏流水取水設施，取水量最大可達每天80萬噸。

里嶺伏流水工程可為大高雄地區每天增加10萬噸備援水，南水局表示，工程已上網招標，預計今年5月開工、民國114年12月開始供水；另將參考濁水溪天然河道疏濬地下水補注工法案例，在汛期末與枯水期初期，提高河道入滲能力，補注涵養淺層地下水。

南水局進一步指出，為評估高屏溪中、上游伏流水潛能開發場址，110年已完成地下水補注湖場址地質、補注成效規劃，112至113年也會規劃荖濃溪與隘寮溪匯流口伏流水工程；現在也與高市府合作鑿設抗旱井，並嚴控水庫出水量。