重現1970加工區女性勞動者故事 勞博館廣播劇說給你聽
高雄勞工博物館在3月推出勞動劇場《「培」你說故事！》廣播劇，平均年齡67歲的素人演員們，以聲音重現1970年代加工區女性勞動者們工作職場及家庭的故事，向身兼多重角色的女性勞動者致敬。高雄市勞工局表示，希望藉由勞動戲劇，讓大眾懷想當年女性勞動者的處境及貢獻，也繼續一同努力建構性別平等與多元尊重的職場環境。
勞工局表示，演繹女工們青春故事《「培」你說故事！》廣播劇共四集，將在3月的每周三陸續於勞工博物館《工代誌》podcast各平台上架，歡迎聽眾朋友點擊收聽。聽友鎖定勞博館FB粉絲專頁，參加抽獎活動按讚分享留言，就有機會把勞博館文創商品帶回家。
這部廣播劇邀請高雄在地演藝團隊《好事集劇團》，為勞工博物館志工戲劇組進行2個月密集的聲音培訓，讓這群平均年齡67歲的素人演員們，將原先在館內定目劇中習慣以視覺演出的形式，轉為挑戰更強調聲音表情的聽覺演出。
志工陳秋蜜擔任劇中角色「月枝」，她說，人物設定與她自己的生命經歷很相似，來自農家，家裡的兄弟姊妹眾多，每次看見辛苦工作父母的背影就很想快點長大出去外面工作賺錢，改善家庭生活等，這些情節彷彿是自己的前半生的走馬燈。當她用自己的生命經驗演繹月枝的角色時，就像是再次走入自己曾度過的歲月，也更能理解及心疼當時加工出口區女性工作者的辛苦與堅毅，對於在詮釋角色時就更能用聲音演出情緒張力。
勞工局長周登春表示，3月是屬於所有婦女的月份，國際婦女節起源於女性勞動者爭取自身的勞動平權，台灣也因為有女性勞動者的辛勤付出才能撐起半邊天。在這值得向女性們感恩的月份，勞博館以更軟性的廣播劇為媒介，希望觸及不同的受眾，再現1970年代勞動者歷史，也提醒所有民眾能夠關懷感恩生活或職場上貢獻與付出的婦女，更重視女性的勞動權益。podcasts連結：https://bit.ly/3wLZ06H
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